Pronostici Bundesliga 9a giornata, si gioca il der Klassiker del campionato di calcio tedesco: Borussia Dortmund-Bayern Monaco. Proprio su questo big match abbiamo preparato una FREE PICK per voi.

Pronostici Bundesliga 9a giornata: Borussia Dortmund-Bayern Monaco

Sabato, alle 18:30, si affrontano Borussia Dortmund-Bayern Monaco, entrambe a 15 punti in classifica. I padroni di casa, che hanno perso 2 delle ultime 3 sfide di campionato, subendo addirittura 6 reti (3-0 con il Lipsia e 3-2 con il Colonia), si troveranno di fronte un Bayern capace di risollevarsi dalle 4 partite consecutive senza vittorie (3 pareggi e 1 sconfitta) grazie al netto successo per 4-0 contro il Leverkusen nel turno di Bundesliga andato in scena lo scorso weekend.

Entrambe le squadre, però, si presentano a questa sfida dopo aver brillato in Champions League. Il Borussia Dortmund, infatti, ha sconfitto con un netto 1-4 il Siviglia, portandosi a 6 punti nel girone, alle spalle del Manchester City a 9, ma a +5 dal duo formato da Siviglia e Copenhagen, che hanno raccolto solamente un punto a testa. Il Bayern Monaco, invece, ha sconfitto 5-0 il Viktoria Plzen, restando così in testa al Gruppo C a punteggio pieno.

Gli ultimi 10 incroci in Bundesliga non sono mai terminati in pareggio. Tuttavia, si registra un vero e proprio dominio del Bayern Monaco, capace di vincere in 9 occasioni, compresa la sfida più recente dello scorso 23 aprile (3-1). L’ultima vittoria del Borussia Dortmund in Bundesliga contro il Bayern risale al 10 novembre 2018 (3-2, con doppietta di Reus e rete di Alcacer). Anche se si gioca al Signal Iduna Park noi pensiamo che il BAYERN MONACO @1.66 vincerà anche questo der Klassiker e ve lo consigliamo come FREE PICK.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100

Bonus Benvenuto StarYes: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WELCOME100



4.3 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Bundesliga 9a giornata: le altre sfide da non perdere

Facciamo un passo indietro. È la sfida tra Hoffenheim-Brema, in programma venerdì alle ore 20:30, ad aprire la nona giornata di Bundesliga. I padroni di casa, attualmente al quinto posto con 13 punti, ma reduci da 2 pareggi consecutivi contro Friburgo ed Herta, dovranno vedersela con un Werder che nell’ultimo turno di campionato ha ottenuto un netto 5-1 casalingo contro il Monchengladbach.

L’Union Berlino, capolista con 17 punti (insieme al Friburgo) ma reduce dalla prima sconfitta stagionale in campionato, nel 2-0 subito in casa del Francoforte, cerca il riscatto sul campo dello Stoccarda, terzultimo con 5 punti e unica squadra (insieme al Bochum) a secco di vittorie in questa Bundesliga (5 pareggi e 3 sconfitte in 8 partite). Nonostante il recentissimo ko, gli ospiti possono comunque contare sulla migliore difesa del campionato (con Friburgo e Bayern Monaco), grazie alle sole 6 reti subite.

Tutte le quote sul campionato di calcio tedesco

Segui le migliori scommesse su tutto il calcio da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.