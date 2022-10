Pronostici Bundesliga 10a giornata, siamo andati ad analizzare le partite più interessanti del fine settimana in Germania. Sono sicuramente Bayern Monaco-Friburgo e Union Berlino-Borussia Dortmund, ecco i nostri consigli per le scommesse sul campionato di calcio tedesco.

Pronostici Bundesliga 10a giornata: Big Match Bayern Monaco-Friburgo

Iniziamo dalla fine. Lo scontro diretto tra Bayern Monaco-Friburgo chiude la giornata numero 10 di Bundesliga, con i bavaresi terzi a 16 punti che possono vantare il miglior attacco del campionato, grazie alle 25 reti fin qui realizzate.

Il Friburgo, secondo a 18 punti, ha subito un forte rallentamento nelle ultime settimane, avendo pareggiato 3 delle ultime 4 sfide di Bundesliga (unica vittoria lo scorso primo ottobre, nel 2-1 casalingo con il Magonza).

Bavaresi alle prese con alcuni giocatori non al meglio o indisponibili, ma nettamente favoriti dalle quote, forti anche del doppio successo lo scorso anno, 2-1 in casa e 4-1 a Friburgo. Attese molte reti anche questa volta con Over 2.5 in quota bassa @1.35. Meglio pensare al Gol SI @1.73.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Bundesliga 10a giornata: le altre partite in programma

Il Werder Brema, quinto a 15 punti e in striscia positiva da 3 giornate (1 pareggio prima dei 2 più recenti successi consecutivi), sfida il Magonza, a 12 punti, che non vince dallo scorso 4 settembre, dallo 0-1 ottenuto sul campo del Monchengladbach (2 pareggi e 2 sconfitte da quel momento).

L’Union Berlino, capolista della Bundesliga con 20 punti e capace, grazie al recente successo per 0-1 contro lo Stoccarda, di risollevarsi subito dalla prima sconfitta in campionato subita la settimana prima contro il Francoforte (2-0), ospita il Borussia Dortmund, a 16 punti ma reduce da una “mini crisi”, avendo raccolto un solo punto negli ultimi 2 turni di campionato (2-2 contro il Bayern Monaco). Non solo, gli uomini di Edin Terzić non sono riusciti ad andare oltre un pareggio per 1-1 nella sfida di Champions League con il Siviglia: un “X” che, però, consente ai tedeschi di poter restare a +5 sul club spagnolo e di aumentare sensibilmente le proprie possibilità di accesso agli ottavi di finale della massima competizione europea.

Tutte le quote sul campionato di calcio tedesco

Segui le migliori scommesse su tutto il calcio da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.