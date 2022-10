Pronostici Bundesliga 11a giornata, abbiamo analizzato le partite del fine settimana del campionato di calcio in Germania. Bella sfida d’alta quota in Hoffenheim-Bayern Monaco mentre la capolista Union Berlino è ospite del fanalino di coda Bochum.

Pronostici Bundesliga 11a giornata: le partite di sabato

Il Borussia Dortmund, sprofondato all’ottavo posto con 16 punti dopo il solo punto raccolto nelle ultime 3 sfide di Bundesliga (2 sconfitte contro Colonia e Union Berlino, pareggio contro il Bayern Monaco), ospita lo Stoccarda, 14° con 8 punti, ma reduce dal successo interno per 4-1 contro il Bochum.

Il Friburgo, nonostante il terzo posto e i 18 punti, ha vinto una sola partita negli ultimi 5 incontri disputati (3 pareggi e 1 sconfitta nelle altre 4 gare). La squadra di Christian Streich vuole invertire la rotta, ma per farlo dovrà battere in casa il Werder Brema, a 3 punti di distacco, che si presenta a questa sfida dopo aver perso 0-2 contro il Magonza.

Il Bayern Monaco, secondo a 19 punti e capace di conquistare 7 punti negli ultimi 3 incontri, è ospite dell’Hoffenheim, quarto a 17 punti, ma vittorioso solo in una delle ultime 4 sfide di Bundesliga (1 sconfitta e 2 pareggi nelle altre 3 gare). I bavaresi si presentano a questo scontro diretto con il miglior attacco del torneo, con 30 reti messe a segno (9 in più del Francoforte, al secondo posto di questa speciale classifica).

Pronostici Bundesliga 11a giornata: le sfide di domenica

La capolista Union Berlino, a 23 punti e capace di vincere 4 delle ultime 5 sfide disputate, è impegnata sul campo del Bochum, fanalino di coda del campionato (4 punti) e peggior attacco e difesa della Bundesliga (9 gol fatti, 27 subiti). Gli ospiti, invece, possono contare sul miglior reparto arretrato di queste prime 10 giornate, avendo fin qui subito solamente 6 reti (2 in meno del Bayern Monaco, al secondo posto).

Il turno si chiude con Hertha-Schalke, scontro salvezza tra due nobili decadute. Gli ospiti sono penultimi e sono quelli che se la passano peggio con 4 sconfitte di fila in cui hanno segnato solo 2 reti, rimanendo a secco in 3 di queste partite. La squadra di Berlino ha vinto solo 1 partita finora, ma ha 2 punti in più degli avversari grazie ai tanti pareggi, 4 di fila seguiti dal 2-3 a Lipsia; tutte e 5 queste partite hanno visto entrambe le squadre andare a segno.

Tutte le partite del campionato di calcio tedesco

