Quote Bundesliga 17 novembre 2022, calano Union Berlino e Borussia Dortmund, il Friburgo ci prova a tenere il passo ma il Bayerrn Monaco ha sempre una marcia in più nel campionato di calcio in Germania che domina anche secondo le quote dei bookmakers quando siamo alla pausa mondiale.

Quote Bundesliga 17 novembre 2022: Bayern solito dominatore in Germania

È il Bayern Monaco, manco a dirlo, ad andare alla sosta in vetta alla Bundesliga. La squadra di Julian Nagelsmann ha impiegato qualche settimana per piazzarsi davanti a tutti, per via di un inizio di stagione sull’altalena. Contro lo Schalke 04 in trasferta (0-2) è arrivata per i bavaresi la decima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni, il 13° risultato utile di fila, a conferma di un processo di crescita costante che proietta Mané e soci verso l’ennesimo titolo nazionale, oltre che verso un ruolo di protagonisti assoluti in Champions League.

Insegue a -4 il Friburgo, che ha ottenuto la quarta vittoria nelle ultime 5 partite battendo l’Union Berlino per 4-1 nell’ultimo turno. Gli ospiti sono scivolati al 5° posto (27) dopo aver occupato la vetta proprio ad inizio stagione, rimediando nelle ultime 5 uscite una sola vittoria (3 sconfitte e un pareggio).

Terza forza del campionato è il Lipsia che, da quando ha sostituito Tedesco con Marco Rose, è letteralmente rinato e con le ultime 4 vittorie di fila è salito a quota 28 punti. A pari punti con l’Union Berlino si trova un fin qui positivo Eintracht Francoforte, mentre il Borussia Dortmund contro il Monchengladbach è incappato nel 2° ko consecutivo che ha così fatto scivolare i gialloneri al 6° posto (25), con il Wolfsburg (23 punti e 4 vittorie di fila) subito a ridosso.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote Bundesliga 17 novembre 2022: tutte le lavagne antepost del campionato tedesco

Mondiali Qatar 2022: video anteprima

Come per gli scorsi Europei di calcio e come per tutti i grandi eventi sportivi (NBA, NHL, campionati di calcio) non può mancare la nostra video anteprima. Questa volta Guru e Morfeo si concentrano sul bracket dei mondiali di calcio Qatar 2022 al via tra pochi giorni. Mondiali particolari visto che si giocheranno in inverno e andranno ad interrompere i campionati.

Andiamo a vedere come la pensano i nostri tipster che ci accompagneranno dalla fase a gironi con tutte le qualificate e le vincitrici del girone, passando per la fase ad eliminazione diretta fino alla finalissima. Scoprite chi secondo noi vincerà il mondiale:

Guarda anche il video con i consigli sulla nazionale favorita per la vittoria finale secondo ognuno dei nostri 9 tipster.

Nella prossima rubrica completeremo le analisi dei gironi con i migliori consigli in FREE PICK sui Gruppi E-F-G-H. Intanto seguiteci sul sito e anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC.