Pronostici Bundesliga 16a giornata. Il campionato di calcio tedesco è l’ultimo a riprendere dopo la pausa per i mondiali e la sosta natalizia. Si inizia col botto venerdì con l’anticipo RB Lipsia-Bayern Monaco. Nel weekend il resto delle sfide.

Pronostici Bundesliga 16a giornata: anticipo RB Lipsia-Bayern Monaco

La Bundesliga, ultimo dei grandi campionati europei ancora fermo per il Mondiale in Qatar, ricomincia la sua corsa e lo fa con il match scudetto, in programma venerdì sera alla Red Bull Arena, tra RB Lipsia-Bayern Monaco. Gli esperti Sisal vedono favoriti i campioni di Germania in carica @1,80 contro il @3,80 dei padroni mentre si sale fino @4,10 per il pareggio. Una differenza che fa leva su due dati fondamentali: da dieci anni il Bayern Monaco vince il titolo e in 15 confronti diretti con il Lipsia ha perso solo una volta, nel marzo del 2018.

Entrambi gli allenatori praticano un gioco offensivo tanto che la Combo Goal + Over 2,5, in quota @1,50, è nelle corde del match. Così se un Ribaltone, che si gioca @5,00, non è da escludere, occhio anche al risultato esatto di 2-1, punteggio della sfida di 5 anni fa che vide imporsi il Lipsia: lo stesso punteggio pagherebbe @14 volte la posta mentre quello in favore dei ragazzi di Nagelsmann è offerto @9,00.

Il protagonista principale dell’unico successo della formazione oggi allenata da Marco Rose su Timo Werner il quale, lo scorso anno, è tornato a casa dopo due anni trascorsi al Chelsea tra alti, pochi, e bassi, sicuramente di più. Il numero 11 del Lipsia, nuovamente a segno contro i rivali storici, si gioca @3,00. Senza Nkunku, out almeno fino a fine febbraio, il Lipsia si è aggrappato al suo vecchio bomber che ha risposto presente. La difesa del Bayern Monaco dovrà prestare molta attenzione a Dominik Szoboszlai, la freccia ungherese che, con i suoi 12 assist complessivi stagionali, è l’uomo in grado di mandare in porta i propri compagni. Il tredicesimo passaggio vincente della stagione è dato @3,50.

I campioni di Germania, dal canto loro, hanno già cinque uomini in doppia cifra tra i marcatori anche se dovranno aspettare ancora un po’ per rivedere in campo Sadio Manè. Eric Maxim ChoupoMoting si candida a entrare nel tabellino dei marcatori, impresa offerta @2,50, mentre la giovanissima stella Jamal Musiala vuole incrementare il proprio score. Il fenomeno anglo-tedesco ha già messo insieme, in tutte le competizioni, 12 gol e 10 assist: un’altra gara che lo vede protagonista con una rete e un passaggio vincente è in quota @12,50.

Pronostici Bundesliga 16a giornata: le altre partite del weekend tedesco

Sabato il Friburgo, secondo in classifica, se la dovrà vedere in trasferta con il Wolfsburg, che prima della sosta era una delle formazioni più in forma (4 successi di fila).

Impegno casalingo per l’Eintracht Francoforte che, tra le prime in classifica, è quella che sulla carta ha l’impegno più semplice, ospitando il fanalino di coda Schalke 04, mentre l’Union Berlino proverà a rialzarsi ospitando l’Hoffenheim.

Domenica in posticipo il Borussia Dortmund proverà a rientrare nella lotta per le prime posizioni ospitando l’Augusta con cui ha perso una sola volta negli ultimi 6 precedenti (5 vittorie e un pareggio).

