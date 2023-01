Pronostici Bundesliga 17a giornata. Tra martedì 24 e mercoledì 25 gennaio, il campionato di calcio tedesco torna subito in campo per un turno infrasettimanale valido per la 17° giornata in Germania. Vediamo le migliori quote e i consigli per le scommesse sulla Bundesliga.

Pronostici Bundesliga 17a giornata: le partite del martedì

Al martedì si inizia con 4 partite e la prima, in ordine di tempo, è Schalke-Lipsia. Il Lipsia alla ripresa è riuscito ad inchiodare sul pari il Bayern Monaco e ora sfida il fanalino di coda Schalke che con soli 9 punti sembra destinato alla retrocessione.

A seguire Bayern Monaco-Colonia, con i bavaresi che cercheranno di riprendersi, anche se possono gestire ancora 5 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, l’Eintracht Francoforte che giocherà mercoledì a Friburgo in un vero e proprio big match tra 2° e 4° in classifica.

Tornando alle partite di martedì, la giornata sarà chiusa da Hertha-Wolfsburg e Hoffenheim-Stoccarda e proprio su questa partita si concentra la nostra FREE PICK di giornata. 4 sconfitte consecutive per l’Hoffenheim che sta scivolando pericolosamente verso la zona calda con 18 punti, 3 in più di uno Stoccarda che a sua volta non se la passa bene, specialmente in trasferta dove non ha mai vinto e ha uno dei peggiori rendimenti del campionato dopo le ultime 4 sconfitte di fila. In totale lo Stoccarda ha segnato 7 gol in 7 trasferte, il problema è che ne ha concessi 17. Andiamo col ritorno alla vittoria del HOFFENHEIM @2.15 offerto oltre la pari per un raddoppio abbondante.

Pronostici Bundesliga 17a giornata: le sfide del mercoledì

Altre 5 partite al mercoledì. Si inizia con Magonza-Borussia Dortmund, impegno sulla carta alla portata dei gialloneri che devono mantenere il 6° posto, l’ultimo valido per l’Europa mentre i padroni di casa non hanno mai vinto negli ultimi 5 turni di campionato.

In serata alle 20:30 ci sono quattro partite in contemporanea: Augusta-Monchengladbach, Werner Brema-Union Berlino, il già citato big match tra Friburgo-Francoforte e Bayer Leverkusen-Bochum.

