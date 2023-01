Pronostici Bundesliga 18a giornata. Non c’è un attimo di sosta in Germania visto che dopo il turno infrasettimanale, il campionato di calcio è nuovamente in campo da venerdì e nel weekend per la 18° giornata, con Lipsia-Stoccarda che è anche la partita che abbiamo scelto per la nostra FREE PICK di giornata sul calcio tedesco.

Pronostici Bundesliga 18a giornata: le partite da non perdere

Venerdì Lipsia-Stoccarda aprono le danze della 20a giornata di Bundesliga, ma ne parliamo dopo in Free Pick.

Passiamo a sabato che in Germania è la giornata clou con 6 partite. Ovvia attenzione al match della sera all’Allianz Arena tra Bayern Monaco-Eintracht Francoforte. La capolista Bayern ha ripreso il campionato zoppicando con 2 pareggi che hanno avvicinato l’Union a -3 e il Lipsia a -4. L’Eintracht è attualmente al 4° posto, ma porta ancora addosso il marchio del 1-6 rimediato all’andata a Francoforte contro il Bayern.

Il turno sarà chiuso da un doppio match domenicale. Alle 15:30 Schalke-Colonia. Padroni di casa desolatamente ultimi con 9 punti, ospiti a centro classifica. Non si è ancora capito che genere di stagione potrà fare il Colonia, e in queste prossime giornate lo capiremo.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Alle 17:30 si chiude con il big match Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund. Borussia al 5° posto con 31 punti, 7 in più del Bayer che cerca di recuperare il treno europeo. La squadra di Dortmund ha ripreso bene il cammino in campionato con 2 vittorie, anche se la difesa rimane leggera. Prima del 1-0 dell’andata, queste due squadre avevano sempre dato vita a partita spettacolari con 9 Over consecutivi.

Pronostici Bundesliga 18a giornata: programma e quote

FREE PICK: RB Lipsia-Stoccarda

RB Lipsia-Stoccarda. Alla Red Bull Arena dove il Lipsia spera di continuare la rimonta verso la vetta. Nessuna squadra ha il rendimento interno del Lipsia (6 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta) mentre lo Stoccarda lotta per non retrocedere, ma in trasferta non ha mai vinto (0-4-4). Tante assenze per gli ospiti che non hanno mai battuto il Lipsia in 10 precedenti.

La quota dell’handicap asiatico -1 (su Bet365) è in calo ma rimane giocabile quindi come FREE PICK consigliamo LIPSIA -1 (AH) @1.65. Andremo in cassa se i padroni di casa vinceranno con 2+ gol di scarto. In caso di vittoria con un solo gol di scarto avremo il rimborso mentre tutti gli altri risultati (pareggio e vittoria ospite) ci faranno pagare.

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.