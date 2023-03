Pronostici Bundesliga 24a giornata. Da venerdì a domenica in Germania si gioca il campionato di calcio al via con l’anticipo Colonia-Bochum anche se per la FREE PICK di questo turno abbiamo deciso di giocare su Friburgo-Hoffenheim in campo domenica.

Pronostici Bundesliga 24a giornata: le partite da non perdere

La Bundesliga si apre con l’anticipo di venerdì tra Colonia-Bochum, ma sabato pomeriggio tocca già ai campioni di Germania del Bayern Monaco, freschi di qualificazione ai quarti di Champions League ai danni del Paris Saint-Germain. I bavaresi ospitano all’Allianz Arena l’Augusta, formazione che occupa una posizione tranquilla di classifica, con l’obiettivo di allungare sul Borussia Dortmund. I gialloneri, attualmente a pari punti con la formazione di Nagelsmann, giocheranno invece alle 18.30 in casa di uno Schalke 04 che è si penultimo, ma non perde da 6 turni in cui ha conseguito 4 pareggi e 2 vittorie proprio nelle 2 partite più recenti.

L’Union Berlino, terza forza a -5 dalla vetta, cercherà di risollevarsi nel posticipo in casa del Wolfburg, dato che non vince da 3 turni (2 pareggi e una sconfitta). Il Lipsia proverà a difendere il 4° posto sfidando il Borussia Monchengladbach, dopo aver perso lo scontro diretto con i gialloneri, mentre l’Eintracht Francoforte, 6° a -3 dal 4° posto, ha sulla carta un match agevole contro lo Stoccarda.

Pronostici Bundesliga 24a giornata: Programma completo e Quote

PROGRAMMA 24a GIORNATA BUNDESLIGA

Colonia-Bochum (10.03. 20:30)

Bayern-Augusta (11.03. 15:30)

Francoforte-Stoccarda (11.03. 15:30)

Hertha-Magonza (11.03. 15:30)

RB Lipsia-Monchengladbach (11.03. 15:30)

Schalke-Dortmund (11.03. 18:30)

Friburgo-Hoffenheim (12.03. 15:30)

Brema-Leverkusen (12.03. 17:30)

Wolfsburg-Union Berlino (12.03. 19:30)

Nelle quote abbiamo deciso di approfondire il discorso su RB Lipsia-Borussia Monchengladbach che è tra le sfide più interessanti di questo turno del campionato di calcio tedesco.

FREE PICK: Friburgo-Hoffenheim

Il Friburgo, a pari punti con la formazione della Red Bull al 4° posto in classifica, ospita un Hoffenheim in caduta libera verso la serie B. I padroni di casa sono stati impegnati anche giovedì in Europa League contro la Juventus (0-1), ma in campionato li favoriamo lo stesso in casa all’Europa-Park Stadion dove hanno perso solo una volta finora in campionato (7-3-1).

L’Hoffenheim è in crisi, specialmente in trasferta visto che ha perso le ultime 5 fuori casa, incassando 14 reti in questo arco di tempo. Prima dello 0-0 dell’andata in trasferta, il Friburgo aveva vinto 2 precedenti di fila contro l’Hoffenheim. Come FREE PICK andiamo con la VITTORIA FRIBURGO @1.98, con la quota che sta rapidamente scendendo da @2.

