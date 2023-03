Pronostici Bundesliga 25a giornata. Turno del campionato di calcio tedesco molto interessante, col Leverkusen che prova ad impensierire un Bayern Monaco in corsa per la vittoria dell’ennesimo titolo di Bundesliga, anche se la nostra free pick si concentra sull’anticipo del venerdì, Borussia Monchengladbach-Werder Brema.

Pronostici Bundesliga 25a giornata: le sfide da non perdere

Dopo l’anticipo del venerdì (di cui parliamo sotto in free pick), sabato il turno di Bundesliga entra nel vivo con il Lipsia, terzo in classifica, che proverà a cancellare i 7 gol subiti dal Manchester City facendo visita al Bochum.

Il Borussia Dortmund, secondo a quota 50, ospita sabato un Colonia che non ha mai vinto negli ultimi 4 turni (3 ko e un pareggio), mentre il Bayern Monaco, primo a +2 sui rivali, farà visita al Bayer Leverkusen, in serie positiva da 3 turni (2 vittorie e un pari).

Sfida d’alta quota tra Union Berlino-Eintracht Francoforte, con i padroni di casa che non vincono da 4 turni (3 pari e una sconfitta) e gli ospiti che devono cancellare la delusione per l’eliminazione dalla Champions per mano del Napoli.

Pronostici Bundesliga 25a giornata: Programma completo e Quote

PROGRAMMA 25a GIORNATA BUNDESLIGA

Monchengladbach-Brema (17.03. 20:30)

Augusta-Schalke (18.03. 15:30)

Bochum-RB Lipsia (18.03. 15:30)

Hoffenheim-Hertha (18.03. 15:30)

Stoccarda-Wolfsburg (18.03. 15:30)

Dortmund-Colonia (18.03. 18:30)

Union Berlino-Francoforte (19.03. 15:30)

Leverkusen-Bayern (19.03. 17:30)

Magonza-Friburgo (19.03. 19:30)

Vediamo anche il comparatore con le migliori quote 1X2 sul big match Bayer Leverkusen-Bayern Monaco.

FREE PICK: Borussia Monchengladbach-Werder Brema

Facciamo un passo indietro. Il weekend di Bundesliga si apre con l’anticipo del venerdì sera, Borussia Monchengladbach-Werder Brema, entrambe a metà classifica con 30 punti a testa, ed entrambe reduci da una sconfitta. All’andata a Brema netto 5-1 del Werder dopo che il Borussia non aveva mai perso nelle precedenti 14 sfide contro questo avversario.

Ben 23 dei 30 punti raccolti dal Monchengladbach sono arrivati in casa e se giocasse solo al Borussia-Park sarebbe in corsa per l’Europa (7°). Il Werder ha perso 4 delle ultime 5 trasferte e oggi deve fare anche i conti con alcune assenze. Non a caso la quota del Borussia sta calando, noi la giochiamo come free pick consigliando VITTORIA MONCHENGLADBACH @1.83.

