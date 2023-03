Quote Bundesliga 20 marzo 2023. In Germania si sta giocando il campionato più in bilico in tutta Europa, con un altro passo falso del Bayern Monaco nel weekend, e il contro sorpasso del Borussia Dortmund. Proprio le due grandi del calcio tedesco si sfideranno in un importantissimo Der Klassiker il primo aprile, al ritorno dalla sosta per le nazionali.

Quote Bundesliga 20 marzo 2023: altro passo falso del Bayern, Borussia di nuovo prima

Perde la vetta della Bundesliga il Bayern Monaco, che resta a quota 52 punti dopo il ko in casa del Bayer Leverkusen (37) per 2-1. Ne approfitta il Borussia Dortmund (53), che effettua il sorpasso rifilando un tennistico 6-1 al Colonia.

Si avvicina anche l’Union Berlino (48), che si riprende il terzo posto battendo per 2-0 l’Eintracht Francoforte, mentre il Friburgo si trova a -2 dalla formazione della capitale dopo l’1-1 di Magonza. Perde il Lipsia (45) per 1-0 in casa del Bochum.

Quote Bundesliga 20 marzo 2023: comparazione antepost

Prossimo turno: dopo la sosta c’è il Der Klassiker

Anche il campionato di calcio tedesco va in pausa per l’inizio delle qualificazioni ai prossimi europei di calcio, nonostante la Germania sia già qualificata ad Euro 2024 in quanto paese ospitante e sia anche la favorita per la vittoria finale assieme alla Francia.

La Bundesliga tornerà in campo il 31 marzo con l’anticipo Eintracht Francoforte-Bochum mentre sabato 1 aprile si giocano il grosso delle partite, assieme al Der Klassiker, Borussia Dortmund-Bayern Monaco, più importante che mai visto che vale il primato in campionato.

