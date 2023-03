Quote Euro 2024. Gli azzurri non hanno giocato le ultime 2 edizioni dei mondiali di calcio, ma non dimentichiamo che la nazionale di Roberto Mancini è la campionessa in carica per gli europei, ed è subito dietro a Germania e Francia per il bis anche nel 2024.

Quote Euro 2024: bis possibile per gli azzurri

L’Italia deve riscattare le delusioni mondiali e può farlo ad Euro 2024 dove la nazionale di Roberto Mancini è campione in carica. Giovedì iniziano le qualificazioni ai prossimi europei, e a Napoli arriva proprio quell’Inghilterra battuta a Wembley quattro anni fa dagli azzurri. L’inizio delle qualificazioni riaccende l’attenzione anche sulle quote antepost per la vittoria di Euro 2024.

Il bis degli azzurri è una concreta possibilità in quota @7.50, in seconda fascia dietro solo alle due nazionali favorite, e al pari di Inghilterra e Spagna. Più staccato il Portoglallo che apre la serie di squadre in doppia cifra.

Quote Euro 2024: Germania e Francia un passo avanti

Ecco la comparazione con le migliori quote sul mercato italiano. Abbiamo detto di Germania e Francia le nazionali da battere, ma subito dietro arriva proprio l’Italia.

