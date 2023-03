Pronostici Bundesliga 26a giornata. In Germania grande attesa per il Der Klassiker Bayern Monaco-Borussia Dortmund che vale il primato in campionato, ma la nostra free pick va sulla terza forza a sorpresa del campionato di calcio tedesco, la Union Berlino che ospita il fanalino di coda Stoccarda.

Pronostici Bundesliga 26a giornata: le sfide da non perdere

È Eintracht Francoforte-Bochum l’anticipo di venerdì sera della Bundesliga, che però si accenderà solo sabato. Il Lipsia, dopo aver perso 2 volte negli ultimi 3 turni, ospita il Magonza, una delle formazioni più in forma del campionato, con l’obiettivo di rientrare nella lotta per un posto in Champions League.

Il match più atteso è ovviamente quello che vede di fronte all’Allianz Arena la capolista Borussia Dortmund e il Bayern Monaco, attualmente secondo in graduatoria. Dopo il clamoroso esonero di Nagelsmann durante la sosta per le nazionali, ci sarà il debutto sulla panchina dei bavaresi di Thomas Tuchel, che ha allenato i gialloneri tra il 2015 e il 2017. Insomma, ci si attende una sfida accesissima e che promette gol, considerato che nelle ultime 7 gare tra queste due formazioni si sono segnati sempre almeno 3 gol con entrambe le formazioni in rete, inclusa la sfida dell’andata (2-2 al Signal Iduna Park). In generale per il Der Klassiker, sarà la sfida numero 133 e il bilancio attuale pende nettamente dalla parte del Bayern con 65 successi, 32 sconfitte e 35 pareggi.

Pronostici Bundesliga 26a giornata: Programma completo e Quote

Francoforte-Bochum (31.03. 20:30)

Friburgo-Hertha (01.04. 15:30)

RB Lipsia-Magonza (01.04. 15:30)

Schalke-Leverkusen (01.04. 15:30)

Union Berlino-Stoccarda (01.04. 15:30)

Wolfsburg-Augusta (01.04. 15:30)

Bayern-Dortmund (01.04. 18:30)

Colonia-Monchengladbach (02.04. 15:30)

Brema-Hoffenheim (02.04. 17:30)

FREE PICK: Union Berlino-Stoccarda

Dopo 2 pareggi l’Union Berlino ha vinto 2-0 contro il Francoforte e rimane incredibilmente appena dietro il duo di testa come terza forza in classifica, e potenzialmente ancora aspirante al titolo di Bundesliga. Lo Stoccarda invece è fanalino di coda dopo aver incassato 1 solo punto nelle ultime 4 giornate.

All’andata 1-0 per l’Union in trasferta, una squadra che in casa a Berlino non ha mai perso (8-4-0) mentre lo Stoccarda non ha mai vinto in trasferta (0-5-7). Come FREE PICK giochiamo UNION BERLINO -0.25 (AH) @1.70, giocata asiatica (bet365, 0, -0.5) che ci darà mezzo rimborso in caso di pareggio.

