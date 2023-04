Pronostici Bundesliga 28a giornata. Dal 14 al 16 aprile 2023 in Germania si gioca un nuovo turno del campionato di calcio tedesco. Tante sfide interessanti ma per la nostra free pick abbiamo scelto Union Berlino-Bochum.

Pronostici Bundesliga 28a giornata: le partite più interessanti

Il weekend del calcio tedesco si apre con il match salvezza tra il fanalino di coda Shalke 04 e l’Hertha Berlino, sopra di un solo punto in questa difficile stagione di Bundesliga.

Sabato pomeriggio lo scontro a distanza tra la capolista e la prima inseguitrice. Il Bayern Monaco di Tuchel, primo con 58 punti, ospita l’Hoffenheim, che è in lotta per non retrocedere ma viene da 3 successi di fila.

Match in trasferta per il Borussia Dortmund che fa visita allo Stoccarda attualmente terzultimo, ma rilanciato dalla vittoria sul Bochum nell’ultimo turno.

Bochum che sarà il prossimo avversario dell’Union Berlino, terza forza della Bundesliga, che in casa non dovrebbe avere problemi a superare questo avversario.

Sulla carta, turno agevole anche per il Lipsia, che è quarto ed ospita l’Augusta che non ha mai vinto negli ultimi 4 turni (2 sconfitte e altrettanti pareggi).

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Bundesliga 28a giornata: Programma completo e quote

Schalke-Hertha (14.04. 20:30)

Bayern-Hoffenheim (15.04. 15:30)

Colonia-Magonza (15.04. 15:30)

RB Lipsia-Augusta (15.04. 15:30)

Stoccarda-Dortmund (15.04. 15:30)

Francoforte-Monchengladbach (15.04. 18:30)

Brema-Friburgo (16.04. 15:30)

Union Berlino-Bochum (16.04. 17:30)

Wolfsburg-Leverkusen (16.04. 19:30)

FREE PICK: Union Berlino-Bochum

Torniamo sulla sfida del Stadion An der Alten Försterei di Berlino dove favoriamo i padroni di casa che devono riprendersi subito dopo l’ultima sconfitta nel big match a Dortmund, ma che sul proprio campo non hanno mai perso, e sono quasi implacabili con 9 vittorie e 4 pareggi. L’Union Berlino in casa ha segnato 24 reti concedendone solo 8.

Anche il Bochum arriva da una sconfitta, il deludente 2-3 interno contro lo Stoccarda, un risultato pericoloso perché risucchia questa formazione nella corsa per la salvezza. Il Bochum sarebbe penultimo se calcolassimo solo il pessimo rendimento esterno (2-1-11 con 10 gol segnati e 36 subiti). L’Union ha perso 1-2 l’andata in trasferta, ma nell’ultima partita giocata a Berlino lo scorso anno fu il Bochum a perdere 2-3 e andiamo con VITTORIA UNION BERLINO @1.65.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.