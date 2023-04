Pronostici Bundesliga 29a giornata. Bayer Leverkusen-RB Lipsia è la sfida più interessante di questo turno del campionato di calcio tedesco, ed è anche la partita che abbiamo preso in analisi per la nostra free pick della settimana sulla Bundesliga.

Pronostici Bundesliga 29a giornata: i big match

È il match salvezza Augusta-Stoccarda ad aprire la 29° giornata della Bundesliga tedesca. Il fattore campo non basta all’Augusta che è sfavorita @3.20 per la vittoria, anche se rimane avanti 5 punti allo Stoccarda (nonostante le ultime 2 sconfitte consecutive). Gli ospiti si sono rialzati nella corsa salvezza con 4 punti nelle ultime 2 giornate.

Si entra nel vivo sabato con 5 partite. I fari saranno puntati inevitabilmente sulla lotta per il vertice, con il Bayern Monaco che rischia tanto in casa di un Magonza che non perde da ben 9 partite.

Sogna il sorpasso il Borussia Dortmund che a sua volta ospita un Eintracht Francoforte a secco di vittorie da ben 7 giornate, ma che rimane sempre un avversario da prendere con le pinze. Va però anche detto che il Borussia ha sempre battuto l’Eintracht negli ultimi 3 precedenti, compreso il 2-1 dell’andata a Francoforte.

L’Union Berlino, terza forza con 52 punti, fa visita al Borussia Monchengladbach che è favorita in quota @2.35 contro il @3.05 per il ritorno alla vittoria della squadra della capitale, mentre il Lipsia (4° a 51) dovrà stare attenta alla trasferta in casa del Bayer Leverkusen, una delle formazioni più in forma del momento e semifinalista di Europa League (affronterà la Roma di Mourinho). Proverà ad approfittarne il Friburgo, che affronta tra le mura amiche lo Schalke 04, attualmente penultimo.

Pronostici Bundesliga 29a giornata: programma completo e quote

PROGRAMMA 29a GIORNATA BUNDESLIGA

Augusta-Stoccarda (21.04. 20:30)

Bochum-Wolfsburg (22.04. 15:30)

Hertha-Brema (22.04. 15:30)

Hoffenheim-Colonia (22.04. 15:30)

Magonza-Bayern (22.04. 15:30)

Dortmund-Francoforte (22.04. 18:30)

Friburgo-Schalke (23.04. 15:30)

Leverkusen-RB Lipsia (23.04. 17:30)

Monchengladbach-Union Berlino (23.04. 19:30)

FREE PICK: Bayer Leverkusen-RB Lipsia

La settimana scorsa la Union Berlino ci ha deluso nel 1-1 interno contro il Bochum, per questa settimana andiamo con la partita più interessante di questo turno di Bundesliga, Bayer Leverkusen-RB Lipsia di cui abbiamo già parlato, ma ci concentriamo sul fattore reti. Il Bayer arriva da uno scialbo 0-0 sul campo del Wolfsburg, ma il reparto offensivo rimane uno dei migliori, come quello del Lipsia.

Il Leverkusen è la 4° miglior squadra da Over del campionato tedesco (O/U 19-9 con 3.3 gol totali di media), indovinate chi è primo? Il Lipsia con O/U 20-8 (3.1 gol). Il Bayer in casa è reduce da 4 Over consecutivi (O/U 10-4, 3.5 gol) mentre il Lipsia in trasferta abbassa i numeri da Over, ma registra comunque una media di 3.0 gol totali. Incredibile ma vero, ben 6 Under negli ultimi 7 precedenti tra queste due formazioni, ma questa volta andiamo con OVER 2.5 @1.73.

