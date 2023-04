Pronostici Bundesliga 30a giornata. Venerdì il campionato di calcio tedesco inizia con l’anticipo Bochum-Borussia Dortmund che è anche la partita su cui si concentra la free pick di questo turno in Germania.

Pronostici Bundesliga 30a giornata: le partite da non perdere

Il 30esimo turno di Bundesliga si apre venerdì sera con l’anticipo tra il Bochum e la capolista Borussia Dortmund. Borussia con l’obiettivo di allungare sul Bayern Monaco, che invece sarà di scena domenica pomeriggio. I bavaresi, attualmente secondi ad un solo punto dalla vetta, sulla carta hanno un turno agevole in casa contro il fanalino di coda Hertha Berlino, che non batte il Bayern da 9 sfide (7 sconfitte e 2 pareggi).

Sfida d’alta quota tra Union Berlino (terzo a quota 55 punti) e Bayer Leverkusen (sesto a 47) prossimo avversario della Roma che è attualmente la formazione più in forma del campionato tedesco con 8 risultati utili consecutivi.

Il Friburgo, attualmente quarto, cerca il 3° successo consecutivo in casa di un ostico Colonia, mentre il Lipsia proverà a rialzarsi dopo la sconfitta in casa del Leverkusen ospitando un Hoffenheim in grosse difficoltà.

Pronostici Bundesliga 30a giornata: programma completo e quote

Tutte le sfide del prossimo turno del campionato di calcio tedesco, la 30a giornata di Bundesliga. A seguire la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda il big match Union Berlino-Leverkusen.

Bochum-Dortmund (28.04. 20:30)

Colonia-Friburgo (29.04. 15:30)

Francoforte-Augusta (29.04. 15:30)

RB Lipsia-Hoffenheim (29.04. 15:30)

Stoccarda-Monchengladbach (29.04. 15:30)

Union Berlino-Leverkusen (29.04. 15:30)

Schalke-Brema (29.04. 18:30)

Bayern-Hertha (30.04. 15:30)

Wolfsburg-Magonza (30.04. 17:30)

FREE PICK: Bochum-Borussia Dortmund

Dopo aver effettuato il sorpasso nella giornata precedente, il Borussia Dortmund affronta un avversario impelagato nella lotta per non retrocedere, il Bochum, nell’anticipo di venerdì sera su cui si concentra la nostra free pick. Nell’ultimo turno in casa il Bochum ne ha presi 5 dal Wolfsburg mentre il Borussia arriva dal rotondo 4-0 sull’Eintracht.

Il Borussia ha vinto 3-0 l’andata in casa contro il Bochum, e a febbraio ha vinto 2-1 anche in Coppa, qui al Vonovia Ruhrstadion. Giochiamo l’Asian handicap sugli ospiti come free pick, andando su BORUSSIA DORTMUND -1 (AH) @1.65. Andremo in cassa con una vittoria del Borussia con almeno 2 gol di scarto finale. In caso di vittoria con scarto minimo di un solo gol da parte degli ospiti avremo comunque il rimborso della giocata.

