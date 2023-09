Quote Bundesliga 4 settembre 2023. Il dato sui gol, e in particolare sugli Over 2.5, è quello più interessante per le scommesse sul campionato di calcio tedesco che va alla sosta per le nazionali con Bayern Monaco e Bayer Leverkusen al comando a punteggio pieno, e col 74% delle partite chiuse con almeno 3 gol totali a referto!

Quote Bundesliga 4 settembre 2023: Bayern e Bayer al comando

Il Bayer Leverkusen e il Bayern Monaco procedono a braccietto e a punteggio pieno dopo le prime 3 giornate di Bundesliga, all’esatto contrario del Darmstadt che rimane l’unica squadra ancora ferma al palo con 0 punti, 2 gol segnati e ben 10 subiti.

A livello scommesse nell’ultimo turno di Bundesliga abbiamo interrotto il nostro rendimento finora perfetto nelle free pick, per colpa di un deludente Wolfsburg che ha perso 3-1 sul campo dell’Hoffenheim.

FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Quote Bundesliga 4 settembre 2023: gli Over non mancano mai in Germania

Nell’ultimo turno 8 partite su 9 si sono chiuse con Over 2.5 gol, e ben 6 di queste hanno registrato 4+ gol. Le reti nel campionato di calcio tedesco non mancano mai e sono un must. Dopo le prime 3 giornate di Bundesliga il 74% delle partite si è chiuso con Over.

Sempre micro quota per il Bayern che stacca tutti

Per la vittoria del titolo in Germania c’è sempre una sola squadra a fare la voce grossa (e la quota piccola), il Bayern Monaco offerto ad una micro proposta di @1.15. Segue lontanissimo il Lipsia @12 mentre il Borussia Dortmund, ancora imbattuto ma reduce da 2 pareggi, non si stacca anche in lavagna con @20 volte la posta, come il Leverkusen che nonostante il punteggio pieno non convince gli analisti da qui a fine stagione. Ecco le quote antepost offerte da SNAI.

