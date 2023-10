La prima italiana a scendere in campo nel terzo turno di Champions League è l’Inter che ospiterà il Salisburgo, martedì 24 ottobre 2023, alle ore 18.45. Pronostico Inter-Salisburgo probabili formazioni, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I nerazzurri comandano il girone con 4 punti, frutto del pareggio in casa del Real Sociedad all’esordio e la vittoria contro il Benfica. In campionato vengono dalla netta vittoria in casa del Torino per 3-0 e non hanno particolari problemi di infortunati.

Il Salisburgo in Champions League è a 3 punti grazie alla vittoria di Lisbona all’esordio contro il Benfica. In campionato è al secondo posto dietro allo Strum Graz e nell’ultima giornata ha perso in casa contro il Lask. Con 24 goal all’attivo è la squadra che ha fatto più goal nel campionato austriaco.

Le probabili formazioni di Inter-Salisburgo

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Salisburgo (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Terzic; Forson, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh; Konaté, Simic.

Probabile formazione tipo per Simone Inzaghi, con l’unico vero ballottaggio tra Benjamin Pavard e Matteo Darmian a fare il braccetto di destra in difesa.

A centrocampo dovrebbe entrare a gara in corso Davide Frattesi. In attacco confermatissima la ThuLa, visto sempre l’assenza di Marko Arnautovic.

Dove vederla in TV

Inter-Salisburgo sarà trasmessa, in diretta su SKY, marteddì 24 ottobre dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmakers per Inter-Salisburgo

L’Inter è nettamente favorita dalle quote dei bookmakers a 1.32 Sisal ed 1.33 Unibet. Il pareggio è quotato 5.40 Marathonbet. La vittoria del Salisburgo a 10 Sisal e Unibet.

Pronostico per questa partita di Champions League

L’Inter con una vittoria metterebbe una buona ipoteca sul passaggio del turno. Finora i nerazzurri non sono riusciti a fare più di 2 goal in questa Champions League. La quota non regala nulla, ma sembra la giocata più semplice da provare.

Pronostico: Multigoal 2-4 Casa 1.50 Sisal, Inter Over 1,5 1.40 Unibet

Pronostico Special su Inter-Salisburgo

Ad alta quota da valutare Federico Di Marco Segna o fa assist su Sisal. Come marcatore, Lautaro Martinez, merita il tentativo per come ha iniziato la stagione.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-1 / 3-0

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.