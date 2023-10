Pronostico Union Berlino-Napoli di Champions League, risultato esatto e quote scommesse

Il Napoli va alla ricerca di punti importanti per la qualificazione agli ottavi di Champions League, in trasferta in casa dell’Union Berlino dove sfideranno un avversario di tanti anni, Leonardo Bonucci. Pronostico Union Berlino-Napoli di Champions League, risultato esatto e le quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra della capitale tedesca, finora, in Champions League è stata molto sfortunata. Sempre nei minuti finali ha perso prima a Madrid contro il Real e nella gara d’esordio in casa si è vista rimontare da 2a0 dal Braga.

In campionato non va molto meglio con una striscia aperta di 6 sconfitte consecutive e solo 6 punti in classifica in Bundesliga tedesca. Curiosità statistica, in questa stagione non hanno mai pareggiato.

Il Napoli è a 3 punti in classifica, grazie alla vittoria di Braga. Perso in casa contro il Real Madrid, i partenopei alla ripresa dopo la pausa delle nazionali hanno vinto e convinto a Verona, mettendo temporaneamente in pausa tutte le voci su un possibile licenziamento di Rudi Garcia.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Napoli

Union Berlino (3-5-2): Ronnow, Doekhi, Bonucci, Leite, Juranovic, Tousart, Kral, Laidouni, Gosens, Becker, Behrens. All. Fischer

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera, Cajuste, Lobotka, Zielinski, Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Garcia

Rudi Garcia dovrebbe cambiare poco, rispetto alla vittoria di Verona. Il solito dubbio in difesa tra Mario Rui e Matias Olivera ed in attacco dove Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori si giocano la maglia da titolare in assenza di Victor Osimhen.

Dove vederla in TV

Union Berlino-Napoli sarà trasmessa, in diretta su SKY, marteddì 24 ottobre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Union Berlino-Napoli

La quota dell’Union Berlino è 3.82 Marathonbet e 3.75 Sisal. Il pareggio è offerto dai bookmakers a 3.70 Unibet e 3.74 AdmiralBet. La vittoria del Napoli, favorito, e bancata a quota 1.98.

Pronostico per questa partita di Champions League

Tutto lascia pensare ad una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. In questa stagione, entrambe, non stanno particolarmente brillando nella fase difensiva. Sia Goal che Over 2,5 meritano attenzione, anche la combo.

Pronostico: Goal SI 1.74 Unibet e 1.64 Sisal, Over 2.5 a quota 1.80, Combo Over 2.5+Goal 2.05 Sisal 2.10 Marathonbet

Pronostico Special su Union Berlino-Napoli

Matteo Politano a Verona con 1 goal e 2 assist è stato il mattatore dell’incontro. Segna o fa assist a 2.70, Sisal, sembra veramente una bella quota.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 1-3 / 2-2

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.