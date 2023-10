Sfida fondamentale nel gruppo B, uno di quelli più equilibrati di questa edizione. Il Siviglia, vincitore della passata Europa League, ospita i vice campioni inglesi dell’Arsenal. Pronostico Siviglia-Arsenal quote, risultato esatto e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Siviglia ha 2 punti in classifica nel girone frutto di due pareggi. Lo stesso risultato ottenuto nell’ultima di campionato il Liga spagnola, in casa contro Real Madrid, in una gara molto nervosa. In campionato la squadra andalusa, dopo una partita difficile, ora ha 12 punti.

L’Arsenal è a 3 punti grazie alla vittoria all’esordio contro il PSV Eindhoven. In campionato i gunners nell’ultima hanno pareggiato, in rimonta, contro il Chelsea sotto di due goal nel derby londinese e sono stati agganciati a 21 punti dal rivale dello scorso anno per la vittoria della Premier League, il Manchester City.

Le probabili formazioni di Siviglia-Arsenal

Siviglia (4-3-3): Nyland; Navas, Gudelj, Ramos, Acuna; Rakitic, Soumare, Sow; Ocampos, En-Nesyri, Lukebakio.

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Jorginho, Rice; Saka, Odegaard, Martinelli; Gabriel Jesus.

Dove vederla in TV

Siviglia-Arsenal sarà trasmessa, in diretta su SKY, martedì 24 ottobre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Siviglia-Arsenal

L’Arsenal è favorito dai bookmakers a 1.82 AdmiralBet e 1.81 Marathonbet. Il pareggio è offerto a quota 3.90, la vittoria del Siviglia 4.50 Unibet e 4.25 Sisal.

Pronostico per questa partita di Champions League

Ci aspettiamo una prova di forza da parte dell’Arsenal, nonostante il Ramón Sánchez Pizjuán sia uno stadio difficile da espugnare. Il Siviglia ha un pedigree di tutto rispetto in Europa, ma la differenza tra le due squadre, sulla carta, è evidente.

Pronostico: Vittoria Arsenal a quota 1,82

Pronostico Special su Siviglia-Arsenal

Bukaio Saka è rientrato dall’infortunio nell’ultima di campionato, dove ha finito in crescendo con l’assist a Leandro Trossard per il definitivo 2-2. E’ lui il top player dei Gunners e dai suoi piedi nascono le azioni più importanti, come dimostrato dai 5 goal e 5 assist in stagione finora. Goal o Assist quota 2 su Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 0-2 / 1-3

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.