Tutto in una notte per il Milan in Champions League. Arriva la sfida decisiva in casa contro il PSG di Kylian Mbappé, davanti ad un San Siro tutto esaurito per spingere i rossoneri all’impresa. Pronostico Milan-PSG di Champions League, probabili formazioni, quote e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Milan viene dalla pesante sconfitta in casa contro l’Udinese in Serie A. I rossoneri non hanno ancora messo a segno un gol in questo girone di Champions League e la sfida contro i francesi risulta già decisiva per le ambizioni di qualificazione.

Il PSG dal canto suo è primo nel girone e con una vittoria a Milano potrebbe mettere una seria ipoteca sulla qualificazione. In campionato, dopo un inizio difficile, hanno preso il solito ritmo degli ultimi anni stabilizzandosi al secondo posto, dietro di un solo punto al Nizza capolista.

Le probabili formazioni di Milan-PSG

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé.

Il Milan recupera Theo Hernandez, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic per questa sfida decisiva. Il PSG si presenta con la formazione tipo con Gonçalo Ramos in leggero vantaggio nel ballottaggio come punta centrale su Randal Kolo Muani.

Dove vederla in TV

Milan-PSG sarà trasmessa, in diretta su Canale 5 e SKY, martedì 7 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Milan-PSG

Sono i parigini i favoriti per questa sfida dai bookmakers quotati a 2.20 sia su AdmiralBet che su Sisal. Il pareggio è offerto a quota 3.65 su Unibet e a quota 3.62 su Marathonbet. La vittoria dei rossoneri è data è bancata a quota 3.20.

Pronostico per questa partita di Champions League

E’ una partita dove il Milan non potrà fare molti calcoli. La quota del Gol ispira il giusto, ma ci aspettiamo una sfida dove i rossoneri si possono sbloccare ed anche il PSG potrà fare un gol.

Pronostico: Gol SI a quota 1.64 su Unibet e a quota 1.63 su Marathonbet.

Pronostico Special su Milan-PSG

Come abbiamo detto, non ci aspettiamo molti tatticismi con un Milan che proverà l’arrembaggio fin dalle prime battute. Quindi, più che puntare su uno special sui giocatori, puntiamo sull’Over 1.5 primo tempo quotato a quota 2.50.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 1-2

