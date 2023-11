Partita importantissima per la qualificazione agli ottavi di finale tra Lazio e Feyenoord, in un Olimpico senza il pubblico delle grandi occasioni, nonostante l’appello ai tifosi di calciatori e tecnico. Lazio-Feyenoord pronostico gratuito, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Per i biancocelesti della Lazio, è iniziata una delle settimane più importanti dell’anno, quella che porterà al derby di domenica sera. La sconfitta in casa del Bologna in campionato ha dimostrato tutti i problemi fin quei evidenziati in questo inizio di stagione.

Una squadra che concretizza poco le occasioni da gol che crea. In Champions League, inutile soffermarsi particolarmente su quanto questa sfida sarà importante in ottica qualificazione.

Gli olandesi in campionato hanno ripreso il loro passo, dopo la sconfitta della penultima giornata con il Twente. In Europa è in testa al girone E, grazie alla legge del “De Kuip” dove il Feyenoord ha un altro passo, rispetto a quando gioca in trasferta.

Le probabili formazioni di Lazio-Feyenoord

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hankco, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Giménez, Igor Paixao.

Maurizio Sarri schiererà la migliore formazione possibile. In difesa, a destra, dovrebbe riverdesi Elseid Hysaj più difensivo rispetto a Manuel Lazzari. A centrocampo Matías Vecino favorito a completare il terzetto rispetto a Mattéo Guendouzi e Daichi Kamada. Dopo la panchina di Bologna, Ciro Immobile e Mattia Zaccagni saranno in campo dall’inizio.

Dove vederla in TV

Lazio-Feyenoord sarà trasmessa, in diretta su SKY, martedì 7 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Lazio-Feyenoord

Partita in sostanziale equilibrio per i bookmakers. Lazio offerta vincente a quota 2.51 su Marathonbet e a quota 2.50 su AdmiralBet, il pareggio è offerto a quota 3.60 su Unibet e a quota 3.55 su Marathonbet. La vittoria del Feyenoord è pagata a quota 2.70.

Pronostico per questa partita di Champions League

Nonostante non ci sarà il tutto esaurito, la Lazio deve assolutamente sfruttare questa partita casalinga per provare ad ottenere la qualificazione. Per questo ci piace la doppia chance in favori degli aquilotti.

Pronostico: 1X a quota 1.48 su Marathonbet e a quota 1.46 su AdmiralBet.

Pronostico Special su Lazio-Feyenoord

Ciro Immobile ha segnato l’ultimo gol, su rigore, nei minuti conclusivi contro la Fiorentina. In una gara così importante ci aspettiamo che il capitano dia il suo apporto e possa tornare al gol in Champions League. Marcatore Più a 2.40 su Sisal, che risulterà vincente anche in caso di palo o traversa ci può stare.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 2-0

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.