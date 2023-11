I colchoneros del Cholo Simeone, ospitano nella capitale spagnola il Celtic Glasgow. Una partita da vincere per la squadra di casa per provare ad approfittare dello scontro diretto che ci sarà a Roma nello stesso girone. Atletico Madric-Celtic pronostico gratis, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Atletico Madrid arriva a questa sfida dopo la brutta sconfitta in Liga spagnola subita in casa del Las Palmas per 2-1, che ha portato i biancorossi ad essere a 6 punti dal sorprendente Girona capolista.

In Champions League 5 punti, seconda posizione. In tutte le sfide in Europa da segnalare l’esito Gol, inusuale per la squadra di Diego Simeone.

Il Celtic Glasgow ha un solo punto nel gironcino, proprio quello conquistato tra le mura amiche contro questi avversari nel turno precedente. In campionato sono primi in classifica imbattuti, con i cugini dei Rangers a distanza di sicurezza.

Le probabili formazioni di Atletico Madric-Celtic

Atlético Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Barrios, Koke, Niguez, Galàn; Griezmann, Morata.

Celtic (4-3-3): Hart; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; O’ Riley, McGregor, Turnbull; Maeda, Furuhashi, Palma

Dove vederla in TV

Atletico Madric-Celtic sarà trasmessa, in diretta su SKY, martedì 7 novembre dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmakers per Atletico Madric-Celtic

L’Atletico Madrid è nettamente favorito dalle quote. Il segno 1 è offerto a quota 1.31 su Marathonbet e a quota 1.30 su Unibet. La vittoria degli scozzesi è offerta a quota 11.00 su Sisal e a quota 10.00 su Unibet. Il pareggio è bancato a quota 5.75.

Pronostico per questa partita di Champions League

Crediamo che l’Atletico Madrid porterà a casa la vittoria, la quota ovviamente lascia il tempo che trova. Ci piacciono tutte le varie combo gol possibili con questo esito.

Pronostico: 1+Over 2.5 a quota 1.77 su AdmiralBet e a quota 1.72 su Sisal

Pronostico Special su Atletico Madric-Celtic

Antoine Griezmann Over 1.5 tiri in porta a 2. In una sfida molto offensiva ci aspettiamo che il francese possa tirare molte volte nello specchio della porta, visto che è il tiratore principale dei calci da fermo.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-1 / 3-0

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.