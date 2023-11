Ghiotta occasione per gli azzurri di Rudi Garcia, per mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. Mercoledì 8 novembre 2023, alle ore 18.45, il Napoli affronta Union Berlino, fanalino di coda del girone. Pronostico Napoli-Union Berlino di Champions League, risultato esatto, quote scommesse e formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Napoli arriva dalla vittoria nel derby campano per 2-0 di sabato a Salerno. E’ una squadra in fiducia, dopo la sconfitta prima della pausa nazionali contro la Fiorentina, sono arrivate 3 vittorie ed un pareggio.

Giacomo Raspadori si è preso sulle spalle l’attacco partenopeo, visto l’assenza del capocannoniere della Serie A della passata stagione, Victor Osimhen.

Al contrario la crisi dell’Union Berlino sembra non conoscere fine. Sabato con il netto 3-0 subito dall’Eintracht Francoforte è arrivata la dodicesima sconfitta consecutiva per la squadra della capitale tedesca.

Zero punti in Champions League e 6 in Bundesliga, grazie alla vittoria delle prime due partite, è un tabellino di marcia molto diverso da quello della passata stagione.

Le probabili formazioni di Napoli-Union Berlino

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Union Berlino (3-5-2) – Ronnow; Diogo Leite, Knoche, Doekhi; Trimmel, Aaronson, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Fofana.

Formazione tipo per Rudi Garcia, al netto dell’assenza di Victor Osimhen. L’eterno ballottaggio a sinistra in difesa dovrebbe essere vinto dal portoghese Mario Rui, che a Salerno non ha giocato.

Nell’Union Berlino in dubbio la titolarità a Napoli dell’unico italiano presente in rosa, un rivale che a Napoli conoscono bene, Leonardo Bonucci.

Dove vederla in TV

Napoli-Union Berlino sarà trasmessa, in diretta su SKY, martedì 8 novembre dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmakers per Napoli-Union Berlino

Non vengono date molte chances all’Union Berlino dai bookmakers, non a caso la vittoria della squadra tedesca è quotata a 8 su Marathonbet e Unibet. Il pareggio è offerto a quota 4.75 sia su AdmiralBet che su Sisal. La vittoria del Napoli offerta a quota 1.42.

Pronostico per questa partita di Champions League

Difficile non dire Napoli, dopo queste premesse. Continuiamo a puntare su una giocata che abbiamo già preso per questa squadra contro la Salernitana

Pronostico: Multigol Casa 2-4 a quota 1.67 su Sisal e a quota 1.65 su AdmiralBet

Pronostico Special su Napoli-Union Berlino

Piotr Zielinski segna o fa assist a 2.45 su Sisal. In caso di rigore potrebbe tirarlo il polacco e comunque in una partita del genere può scattare un bonus fantacalcistico.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-1 / 3-0

