L’Inter arriva alla sfida di Salisburgo, in programma mercoledì 8 novembre 2023, alle ore 21 da capolista del girone e di Serie A. Con una vittoria, la squadra di Simone Inzaghi, metterebbe un piede e mezzo agli ottavi di finale. Salisburgo-Inter pronostico gratis, risultato finale esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Grazie alla vittoria per 2-0 in casa del Tirol e la sconfitta dello Sturm Graz, nell’ultima giornata si è avverato il sorpasso della squadra della Red Bull al comando del campionato austriaco.

In Champions League una vittoria contro i nerazzurri potrebbe rilanciare le possibilità di qualificazione agli ottavi, un pareggio sarebbe comunque ottimo in ottica terzo posto che vale l’Europa League.

L’Inter continua la sua corsa in campionato che in Champions League, dove è prima. I tre punti conquistati a Bergamo di sabato, contro un avversario difficile come l’Atalanta, ha rilanciato le quotazioni dei nerazzurri.

Dovesse arrivare la vittoria in questa trasferta austriaca, la qualificazione agli ottavi sarebbe quasi matematica.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Inter

Salisburgo (4-3-1-2) – Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Sucic, Bidstrop, Gourna-Douath, Kjaergaard; Gloukh, Simic.

Inter (3-5-2) – Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Sanchez.

Simone Inzaghi dovrà fare a meno per un po’ di Benjamin Pavard, infortunatosi al ginocchio sabato a Bergamo. Probabile turnover in casa nerazzurra con Davide Frattesi, Carlos Augusto ed Alexis Sanchez che potrebbero partire dal primo minuto.

Dove vederla in TV

Salisburgo-Inter sarà trasmessa, in diretta su Prime Video, mercoledì 8 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Salisburgo-Inter

Favorita la vittoria l’Inter, offerta a quota 1.58 su AdmiralBet e su Unibet. Il pareggio è offerto dai bookmkaers a quota 4.30 su Unibet e a quota 4.25 su Marathonbet. La vittoria del Salisburgo è bancata a quota 5.60.

Pronostico per questa partita di Champions League

Ci aspettiamo una partita molto simile a quella dell’andata, con ritmi alti e squadre pronte a verticalizzare. Per questo puntiamo sul fatto che entrambe le squadre possano segnare.

Pronostico: Gol SI a quota 1.78 su Unibet e a quota 1.72 su Sisal

Pronostico Special su Salisburgo-Inter

Può essere la partita di Davide Frattesi. Finora è stato protagonista in questa stagione principalmente in nazionale. Un gol o un assist a 3.90 su Sisal, in questa sfida, noi lo accendiamo.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 2-2

