Mercoledì 8 novembre 2023, ore 21, si gioca il match tra PSV Eindhoven e Lens, valida per il quarto turno nel Gruppo B di Champions League. PSV-Lens, pronostico dei nostri tipster e quote scommesse, oltre alle propabili formazioni e il possibile risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa del PSV Eindhoven, arriva a questa partita casalinga valida per il quarto turno del Gruppo B di Champions League, con soli 2 punti conquistati dopo 3 turni giocati, a pari merito con il Siviglia. In Eredivisie olandese il PSV comanda la classifica, con 11 partite giocate e vinte.

La squadra francese del Lens, arriva in Olanda, seconda in classifica con 5 punti, frutto di 1 vittorie a 2 pareggi, staccata di 2 lunghezze dalla capolista Arsenal. In Ligue 1 francese, dopo un avvio di campionato disastroso, ora la squadra è risalita e si trova al decimo posto in classifica.

Le probabili formazioni di PSV-Lens

PSV Eindhoven: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Veerman, Schouten; Bakayoko, Til, Lozano; De Jong

Lens: Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Machado; Sotoca, Thomasson; Wahi

Dove vederla in TV

PSV-Lens sarà trasmessa, in diretta su SKY, mercoledì 8 novembre dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per PSV-Lens

Segno 1 favorito dai bookmaker, per il match tra PSV e Lens. La vittoria dei padroni di casa è offerta a quota 1.70 su Unibet e a quota 1.75 su Sisal, il pareggio giocato a quota 4.05, la vittoria esterna inserita in lavagna a quota 4.75.

Pronostico per questa partita di Champions League

Il PSV che comanda a punteggio pieno il campionato nazionale, ma deve vincere per raggiungere al secondo posto in classifica il Lens. Alla squadra francese invece andrebbe bene anche un pareggio.

Pronostico: 1 +Over 2.5 offerto a quota 2.40 su Marathonbet e a quota 2.43 su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 2-1 / 2-0

