Per il Gruppo H dei gironi di Champions League, martedì 28 novembre 2023, alle ore 21, i padroni di casa del Barcellona, ospitano il Porto per il quinto turno. Pronostico Barcellona-Porto, risultato esatto e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Barcellona arriva a a questo match di Champions League, in testa al girone con 9 punti, a pari merito con il Porto e con 3 lunghezze di vantaggio sullo Shakhtar. Con una vittoria, la formazione spagnola raggiungerebbe gli ottavi di finale, con una giornata di anticipo.

Il Porto arriva in Spagna, con gli stessi punti in classifica del Barcellona. Con una vittoria la formazione allenata da Mister Sérgio Conceição, sarebbe qualificata per gli ottavi di finale, con un pareggio o una vittoria, si giocherebbe la qualificazione in casa contro lo Shakhtar.

Le probabili formazioni di Barcellona-Porto

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Christensen, Araujo, Balde; Gundogan, Pedri, Romeu; Joao Felix, Lewandowski, Raphinha.

Porto (4-4-2): Costa; Wendell, Pepe, Cardoso, Mario; Pepé, Eustaquio, Grujic, Conceicao; Martinez, Taremi.

Dove vederla in TV

Barcellona-Porto,sarà trasmessa in diretta su SKY, martedì 28 novembre alle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Barcellona-Porto

Per le case di scommessa, è il Barcellona la squadra con più possibilità di vittoria nel match casalingo contro il Porto.

Vittoria interna giocata a quota 1.50 su Unibet e a quota 1.55 su Marathonbet, il pareggio inserito nel tabellone quote a 4.50, il colpo esterno pagato a quota 6.50.

Pronostico per questa partita di Champions League

Con una vittoria entrambe le formazioni sarebbero qualificate con un turno di anticipo agli ottavi di Champions League. Con un pareggio si giocherebbero la qualificazione all’ultimo turno, il Barcellone ad Anversa e il Porto in casa contro lo Shakhtar.

Pronostico: GOL SI offerto a quota 1.80 sia su Sisal che su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 1-1