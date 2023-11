Sfida decisiva a San Siro per le sorti del gruppo F di Champions League. I rossoneri a 5 punti ospitano i tedeschi del Borussia Dortmund primi con 7 punti. Pronostico Milan-Borussia Dortmund, risultato esatto, quote scommesse e dove vederla in TV

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Milan arriva a questa sfida dopo la vittoria, di rigore, contro la Fiorentina in campionato. In Champions League l’ultimo ricordo è quello della vittoria contro il PSG in casa. Mancherà Rafa Leao contro i tedeschi, giocatore che si esalta solitamente sul palcoscenico europeo.

Anche il Borussia Dortmund viene da una vittoria in Bundesliga, più movimentata rispetto a quella dei rossoneri. In campionato sono a 10 punti di distanza dalla capolista Bayer Leverkusen.

Meglio in Champions League dove, grazie alla doppia vittoria nelle sfide contro il Newcastle, hanno raggiunto il primo posto nel girone di ferro con 7 punti.

Le probabili formazioni di Milan-Borussia Dortmund

Milan (4-3-3) – Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic.

Borussia Dortmund (4-2-3-1) – Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Ozcan, Sabitzer; Brandt, Fullkrug, Malen.

Stefano Pioli recupera Ruben Loftus-Cheek dal primo minuto. In attacco, rispetto all’ultima di campionato, torna titolare Olivier Giroud. Dovrebbe giocare come vertice basso a centrocampo Rade Krunic, in alternativa è pronto Yunus Musah.

Dove vederla in TV

Milan-Borussia Dortmund, sarà trasmessa in diretta su SKY, martedì 28 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Milan-Borussia Dortmund

Favoriti i rossoneri per la vittoria offerta a quota 2.02 su Marathonbet e a quota 2.00 su AdmiralBet. Il pareggio è offerto a quota 3.60 su Unibet e a quota 3.55 su AdmiralBet. La vittoria del Borussia Dortmund pagata a quota 3.70

Pronostico per questa partita di Champions League

Il Borussia Dortmund in questa stagione ha sempre subito un gol in trasferta, tranne che nella vittoria di Newcastle per 1-0. Il Milan dovrà provare a conquistare i 3 punti, prima della difficile trasferta in Inghilterra nell’ultima giornata. Proviamo un multigol in favore dei rossoneri

Pronostici: Multigol 2-4 Casa a quota 2.00 su Sisal ed AdmiralBet

Pronostico Special di Milan-Borussia Dortmund

Partita dal sapore speciale per Christian Pulisic. Lo statunitense ha cominciato la sua carriera in Europa proprio in giallonero. Si può esaltare in questa notte di Champions League da ex. Un suo gol o assist a 2.55 su Sisal è una giocata che ci può stare.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 3-1