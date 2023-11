Al Parco dei Principi andrà, martedì 28 novembre 2023, alle ore 21, andrà in scena la sfida tra la squadra di casa del PSG ed il Newcastle, con gli inglesi all’ultima chiamata per provare a qualificarsi agli ottavi di finale. Pronostico PSG-Newcastle, scommesse, risultato esatto e formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il PSG in Ligue 1 ha messo il pilota automatico con 6 vittorie consecutive nelle ultime 6 partite disputate. In Champions League i francesi hanno 6 punti, due in più dei rivali di giornata, frutto di due vittorie in altrettante partite giocate in casa nel girone.

Il Newcastle ha compromesso il suo percorso di qualificazione nel doppio confronto con il Borussia Dortmund perso. Deve provare a fare risultato a Parigi, per poi giocarsi tutto nell’ultima giornata in casa contro il Milan.

In Premier League, grazie alla netta vittoria contro il Chelsea, i magpies hanno rilanciato la loro candidatura nella zona Europa, ora distante solo 3 punti.

Le probabili formazioni di PSG-Newcastle

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele; Ruiz, Ugarte, Vitinha; Dembele, Ramos, Mbappe

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Hall; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon

Dove vederla in TV

PSG-Newcastle sarà trasmessa in diretta su SKY, martedì 28 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per PSG-Newcastle

Favoriti i parigini per la vittoria, in questa sfida offerti vincenti a quota 1.62 sia su AdmiralBet che su Sisal. Il pareggio è quotato 4.20 sia su Unibet che su Marathonbet. La vittoria del Newcastle offerta a quota 5.50.

Pronostico per questa partita di Champions League

Il Newcastle non è proprio una squadra corsara, con solo due vittorie in trasferta in questa stagione finora. Il PSG farà di tutto per vincere in questa giornata e magari giocare per due risultati su 3 nell’ultima.

Pronostici: Vittoria PSG a quota 1.62

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 3-1