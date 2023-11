Martedì 28 novembre 2023, alle ore 21, si gioca il match tra i campioni in carica della Champions League, la squadra inglese del Manchester City e il Lipsia. Manchester City-Lipsia, pronostico, risultato esatto e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Manchester City, campione in carica della Champions League e già qualificata per gli ottavi di finale, affronta in casa il Lipsia nel gruppo G. Gli uomini allenati da Mister Pep Guardiola, sono in testa al giorno con 12 punti, 4 partite giocate e 4 vittorie ottenute.

Il Lipsia si presenta in Inghilterra, seconda in classifica con 9 punti e già qualificata per gli ottavi di finale. Nel campionato nazionale tedesco di Bundesliga, il Lipsia è solo al quinto posto in classifica, ed è reduce dalla sconfitta subita in trasferta a Wolfsburg per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Manchester City-Lipsia

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Aké, Gvardiol; Rodri, Stones; Grealish, Foden, Bernardo Silva; Haaland.

Lipsia (4-3-1-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Kampl, Schlager, Simons; Forsberg; Werner, Sesko.

Dove vederla in TV

Manchester City-Lipsia, sarà trasmessa in diretta su SKY, martedì 28 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte per questa partita di Champions League

La vittoria dei padroni di casa del City è nettamente favorita dalle quote offerte dai principali bookmaker.

Segno 1 offetto vincente a quota 1.20 su Unibet a quota 1.33 su Sisal, il pareggio bancato a quota 5.50, la vittoria esterna della squadra tedesca paga 9 volte la posta giocata.

Pronostico Manchester City-Lipsia

Pensiamo che il City non troverà molte difficolta a vincere in casa contro il Lipsia, e continuare cosi a punteggio pieno il girone G di Champions League.

Pronostico: 1 +Over 2.5, offerto a quota 1.80 su AdmiralBet e a quota 1.83 su MarathonBet

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-0 / 2-1 / 3-1