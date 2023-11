Pronostico Real Madrid-Napoli di Champions League del 29 novembre 2023

Serata di gala per il nuovo Napoli di Walter Mazzarri, che cerca il pass per gli ottavi di finale mercoledì 29 novembre 2023, allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid, con le merengues già qualificate. Pronostico Real Madrid-Napoli di Champions League di mercoledì 29 novembre 2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Real Madrid con la netta vittoria di Cadice ed il seguente pareggio del Girona, ha raggiunto la vetta de LaLiga.

In Champions League il percorso è stato netto con 12 punti in 4 partite. La squadra di Carlo Ancelotti, senza un vero bomber di fama internazionale, in questa stagione ha perso finora solo una partita ed ha trovato nel ventenne Jude Bellingham la sua fonte di ispirazione offensiva.

Il Napoli ha messo al timone la vecchia conoscenza Walter Mazzarri. Il ruolo sembra quello del traghettarore, nonostante ciò l’inizio è stato positivo con la vittoria a Bergamo in campionato.

Il tour de force prevede Madrid, poi Inter e Juventus, prima dell’ultima sfida in Champions League contro il Braga.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Napoli

Real Madrid (4-3-1-2) – Lunin; Carvajal, Nacho Fernandez, Rudiger, Mendy; Valverde, Ceballos, Kroos; Bellingham; Joselu, Rodrygo.

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Walter Mazzarri schiererà la migliore formazione possibile. Juan Jesus sarà adattato a terzino sinistro, visto le indisponibilità di Mario Rui e Mathías Olivera. In attacco tornerà dal primo minuto Victor Osimhen.

Dove vederla in TV

Real Madrid-Napoli sarà trasmessa, in diretta su Amazon Prime, mercoledì 29 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Real Madrid-Napoli

Il Real Madrid è favorito dalle quote per la vittoria offerta a 1.86 Marathonbet e 1.85 Sisal. Il pareggio è offerto a 3.85 Unibet e 3.80 AdmiralBet. La vittoria dei partenopei è offerta a quota 4.10

Pronostico per questa partita di Champions League

Nonostante crediamo che Carlo Ancelotti schiererà la migliore formazione possibile, la differenza di motivazione potrebbe fare la differenza in questa sfida. Per questo ci sentiamo di puntare sulla doppia chance in favore del Napoli

Pronostici: X2 a quota 2.02 su Unibet e a quota 1.94 su Marathonbet

Pronostico Special di Real Madrid-Napoli

Può scapparci il pareggio con gol, cosa che si stava già avverando all’andata. La combo X+Over 1,5 a 4.75 Sisal e 4.35 AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-2 / 1-2

