Nell’altro incontro del girone del Napoli, il Braga proverà a vincere contro l’Union Berlino, per garantirsi il terzo posto e magari giocarsi al Diego Armando Maradona la possibilità del passaggio di turno agli ottavi di finale, nell’ultima partita in programma in questa fase. Pronostico Braga-Union Berlino, risultato esatto e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Braga è al quarto posto in campionato, dietro alle solite tre, consolidando la sua posizione di quarto incomodo, come da molti anni a questa parte.

In Champions League, i portoghesi, hanno residue speranze di passaggio del turno. In sostanza, devono vincere contro l’Union Berlino e sperare che il Real Madrid faccia altrettanto con il Napoli.

Per i tedeschi dell’Union Berlino, la loro prima esperienza in Champions League non verrà certamente ricordata per i risultati.

Con una vittoria si potrebbero addirittura rilanciare per la qualificazione ai playoffs di Europa League, anche se è difficile da aspettarsi questo risultato da una squadra che ha perso 13 delle ultime 15 partite giocate e non vince dal 26 agosto.

Le probabili formazioni di Braga-Union Berlino

Braga (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Niakate, Fonte, Borja; Horta, Moutinho; Dias Fernandes, Horta, Bruma.

Union Berlino (3-4-3): Ronnow; Jaecke, Knoche, Leite; Trimmel, Baberer, Laidouni, Gosens; Volland, Behrens, Fofana.

Dove vederla in TV

Braga-Union Berlino sarà trasmessa in diretta su SKY, mercoledì 29 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Braga-Union Berlino

Leggermente favorito il Braga dalle quote dei bookmakers. Segno 1 bancato vincente a quota 2.15 su AdmiralBet e a quota 2.14 su Unibet.

Il pareggio è offerto a quota 3.62 su Marathonbet e a quota 3.55 su Unibet. La vittoria della squadra tedescha è giocata a quota 4.40.

Pronostico per questa partita di Champions League

Una giocata “safe” che ci piace è la doppia chance in favore dei lusitani abbinata all’Over 1.5.

Pronostici: 1X+Over 1.5 a quota 1.58 su AdmiralBet e a quota 1.55 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 3-1