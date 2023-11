Tutto ancora in corsa nel Gruppo B di Champions League per le due squadre che accedono agli ottavi di finale. Mercoledì 29 novembre 2023, alle ore 18.45 scendono in campo il Siviglia che ospita la squadra olandese del PSV Eindhoven. Siviglia-PSV, pronostico, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Siviglia è ultimo in classifica del Gruppo B di Champions League, con 2 punti, ma vincendo questa sera e sperando che il Lens perda a Londra contro Arsenal, rientrerebbe in gioco per la qualificazione agli ottavi di finale raggiungendo a 5 punti PSV e Lens.

IL PSV Eindhoven, allenato dal tecnico Peter Borz, arriva in Spagna con 5 punti in classifica e con un successo sarebbe quasi certo di un posto agli ottavi di finale, mentre con un pareggio o una sconfitta si giocherebbe la qualificazione in casa contro l’Arsenal già qualificato.

Le probabili formazioni di Siviglia-PSV

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrović; Jesús Navas, Gudelj, Sergio Ramos, Pedrosa; Fernando, Soumaré; Ocampos, Rakitić, Óliver Torres; En-Nesyri.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Tillman, Veerman; Bakayoko, de Jong, Lozano.

Dove vederla in TV

Siviglia-PSV sarà trasmessa in diretta su SKY, mercoledì 29 novembre dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmakers per Siviglia-PSV

Le quote offerte dai bookmaker, prevedono una partita molto equilibrata tra Siviglia e PSV Eindhoven.

La vittoria dei padroni di casa è offerta a quota 2.60 su Sisal e su Unibet, il pareggio bancato a quota 3.50, la vittoria del PSV Eindhoven inserita in lavagna a quota 2.55.

Pronostico per questa partita di Champions League

Partita che il Siviglia deve per forza vincere se vuole tornare in corsa per un posto agli ottavi di Champions League. Al PSV potrebbe anche andare bene un pareggio e giocarsi poi la qualifiazione in casa contro l’Arsenal.

Pronostico: GOL SI offerto a quota 1.60 sia su MarathonBet e AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-0