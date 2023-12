A San Siro sfida che vale il primato nel girone D, quindi essere testa di serie nell’urna per gli ottavi di finale. Un’occasione, per i nerazzurri finalisti nella passata stagione, da non perdere. Pronostico Inter-Real Sociedad, quote scommesse e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Archiviata, senza particolari problemi, la pratica Udinese, l‘Inter arriva all’ultima gara del girone in ottima condizione. Dalla ripresa dopo l’ultima pausa nazionali, i nerazzurri hanno ottenuto due pareggi e due vittorie, queste ultime consecutive con 7 gol fatti e nessuno subito.

L’unica sconfitta stagionale continua ad essere quella con il Sassuolo e Lautaro Martinez continua ad essere il mattatore, con l’ultimo gol in campionato ha raggiunto Diego Milito e Christian Vieri con 28 gol in maglia nerazzurra in un anno solare.

Anche i baschi della Real Sociedad sono in un ottimo momento di forma. Dopo la pausa hanno ottenuto gli stessi risultati dell’Inter, l’ultima partita la perentoria vittoria in casa del Villareal per 3-0. Ne LaLiga sono al quinto posto a 5 punti dal Barcellona.

Le probabili formazioni di Inter-Real Sociedad

Inter (3-5-2) – Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Di Marco; Lautaro Martinez, Thuram.

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Barrenetxea.

Simone Inzaghi, per questa sfida che vale il primato nel girone, schiererà la migliore formazione possibile. L’unica eccezione potrebbe essere Davide Frattesi, rimasto per tutta la partita in panchina nell’ultima di campionato.

Dove vederla in TV

Inter-Real Sociedad sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e SKY, martedì 12 dicembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Inter-Real Sociedad

L’Inter è favorita per la vittoria finale a 1.62 AdmiralBet e Marathonbet. Il pareggio è offerto a 4.10 Unibet ed AdmiralBet. La vittoria del Real Sociedad è quotato a 5.50.

Pronostico per questa partita di Champions League

Crediamo che l’Inter non voglia perdere l’occasione di essere una testa di serie nei sorteggi, per provare a ripetere la cavalcata della passata edizione. Nonostante la partita dell’andata è stata la peggiore della squadra di Simone Inzaghi, crediamo che in questa la musica sarà totalmente diversa.

Pronostico: Vittoria Inter 1.62 AdmiralBet e Marathonbet

Pronostico special per Inter-Real Sociedad

E’ stato l’acquisto principale del mercato estivo. Davide Frattesi sta entrando in punta di piedi nei meccanismi, ben oliati, della squadra nerazzurra. Quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, cominciando con un gol nel derby. Un suo gol o assist a 3.50 su Sisal, qualora dovesse essere titolare è una buona giocata.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-0 / 3-1