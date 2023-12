Allo stadio Diego Armando Maradona,martedì 12 dicembre 2023, alle ore 21, i partenopei si giocano la qualificazione per gli ottavi di finale. Dovrebbe essere una pura formalità, ma quest’anno il Napoli non è la squadra schiacciasassi della passata stagione. Napoli-Braga, pronostico, scommesse e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Napoli arriva dal Tour de force post pausa nazionali con 1 vittoria e 3 sconfitte, l’ultima in casa della Juventus per 1-0. La squadra, sotto la nuova gestione Walter Mazzarri, sembra aver ritrovato il gioco, ma a differenza dello scorso anno, non i risultati.

In Champions League, per non passare il turno, dovrebbe succedere l’irreparabile. Infatti, i partenopei non si qualificano solo se perdono questa partita con due o più gol di scarto.

Il Braga è in buona condizione. Dall’ultima pausa ha collezionato 3 vittorie ed un pareggio, proprio in Champions League contro l’Union Berlino.

Un passo falso che gli è costato il fatto che in questa gara non basterà la semplice vittoria per qualificarsi. In campionato è a solo un punto dal Benfica, dietro al trio storico che comanda il campionato lusitano.

Comparatore Scommesse Sisal Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. Visita il Sito Marathonbet Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. Visita il Sito AdmiralBet Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione Visita il Sito Unibet Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli Visita il Sito

Le probabili formazioni di Napoli-Braga

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Braga (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar, Horta; Banza.

Walter Mazzarri dovrebbe confermare la squadra titolare del periodo. Senza terzini sinistri di ruolo si sacrificherà di nuovo Natan. Unico dubbio a centrocampo, dove la titolarità di Piotr Zielinski è messa in dubbio da Eljif Elmas. Il macedone, con l’allenatore toscano, è diventato il jolly del reparto offensivo e la prima scelta in caso di cambi in corso d’opera.

Dove vederla in TV

Napoli-Braga, sarà trasmessa in diretta su SKY, martedì 12 dicembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Napoli-Braga

Le quote non lasciano molto margine all’inventiva: Napoli vincente offerto a 1.48 Unibet e Marathonbet, pareggio giocato a 4.65 AdmiralBet e 4.60 Unibet, vittoria Braga inserita in lavagna a quota 6.50.

Pronostico per questa partita di Champions League

Visto le premesse, ci aspettiamo una squadra portoghese pronta a sbilanciarsi fin dall’inizio. Sicuramente merita un tentativo l’Over 1.5 primo tempo.

Pronostico: Over 1.5 primo tempo a quota 2.32 Marathobete a quota 2.30 Sisal.

Pronostico special per Napoli-Braga

Victor Osimhen è a secco da gol dall’8 ottobre. Nel mezzo è stato infortunato, ma ci aspettiamo il suo ritorno al gol in questa sfida, essendo l’uomo di riferimento del Napoli in attacco, quota 1.80 Sisal.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-1 / 2-2