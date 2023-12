Martedì 12 dicembre 2023, alle ore 21, si gioca il match finale del gruppo C di Champions League, tra Union Berlino già eliminata dagli ottavi di finale e il Real Madrid qualificato. Pronostico Union Berlino-Real Madrid di Champions League del 12/12/2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Sfida decisiva per l’Union Berlino, che arriva a questo match in un momento molto altalenante. I ragazzi allenati dal tecnico Nenad Bjelica, oltre alla vittoria contro il Monchengladbach, sono reduci da 3 pareggi e 1 sconfitta in Bundesliga.

Il girone parla chiaro, il Real Madrid di Ancelotti è già qualificato agli ottavi di finale con il massimo dei punti (15), mentre i tedeschi al momento sono in ultima posizione, ma attenzione che in caso di vittoria e di sconfitta del Braga, potrebbero entrare a fare le qualificazioni di Europa League.

Probabili formazioni

UNION BERLINO : Ronnow; Juranovic, Knoche, Leite, Roussillon; Volland, Tousart, Khedira, Laidouni, Gosens; Behrens.

REAL MADRID : Kepa; Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Ceballos, Modric; Diaz; Rodrygo, Joselu.

Dove vederla in TV

Union Berlino – Real Madrid sarà trasmessa in diretta su Skysport, martedì 12 dicembre dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Union Berlino-Napoli

I favoriti per la vittoria sono sicuramente i Blancos che troviamo a quota 1.80 sia su Unibet che su Sisal, il pareggio invece si gioca a quota 4.00, mentre il successo dei padroni di casa lo troviamoin lavagna a quota 3.85.

Pronostico Union Berlino – Real Madrid di Champions League

Il Real Madrid non ha motivo di rischiare giocatori importanti per una partita che sulla carta non vale nulla. Ci aspettiamo una partita ad alta intensità, dove pensiamo che entrambe le squadre possano andare a segno a quota 1.60.

Pronostico Special

Come pronostico special decidiamo di prenderci l’ 1X dell’Union Berlino, poiché come già detto in precedenza, il Real Madrid non ha nulla da giocarsi in questa partita, offerto a quota 1.55 su Marathonbet e a quota 1.58 su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 2-1