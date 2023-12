Martedì 12 dicembre, si gioca un vero e proprio spareggio nel gruppo A, per conquistate un posto negli ottavi di finale di Champions League, tra i padroni di casa del Copenhagen e la squadra ospite del Galatasaray. Copenaghen-Galatasaray, scommesse, pronostico e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Copenhagen, ha cinque punti in classifica nel girone A di Champions League, a pari merito proprio con il Galatasaray e vincendo strapperebbe per la prima volta il pass per gli ottavi di finale. Nella partita di andata giocata in Turchia, il match è finito in parità 2 a 2.

Il Galatasaray, allenato dal tecnico Okan Burak, arriva in Danimarca per conquistare il pass per gli ottavi di finale. Occhio che con un pareggio e la vittoria in contemporanea del Manchester United, in casa contro il Bayern, a passare sarebbe la squadra inglese.

Comparatore Scommesse Sisal Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. Visita il Sito Marathonbet Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. Visita il Sito AdmiralBet Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione Visita il Sito Unibet Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli Visita il Sito

Le probabili formazioni di Copenaghen-Galatasaray

Copenaghen (4-3-3): Grabara; Jelert, Vavro, Diks, Meling; Claesson, Falk, Gonçalves; Bardghji, Larsson, Achouri.

Galatasaray (4-3-2-1): Muslera; Boey, Ayhan, Sanchez, Angeliño; N’Dombélé, Torreira, Demiraby; Ziyech, Zaha; Icardi.

Dove vederla in TV

Copenaghen-Galatasaray sarà trasmessa in diretta su SKY, martedì 12 dicembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers Copenhagen-Galatasaray

Partita super equilibrata nelle quote offerte dai bookmaker questa tra Copenaghen e Galatasaray di Champions League.

Segno 1 offerto a quota 2.70 sia su Unibet che su AdmiralBet, il pareggio offerto a quota 3.70, mentre la vittoria esterna della squadra turca offerta a quota 2.40.

Pronostico per questa partita di Champions League

Partita molto importante per tutte e due le squadre, che con una vittoria, hanno l’accesso sicuro agli ottavi di finale di Champions League, insieme al Bayern Monaco, squadra dominatrice del girone.

Pronostico GOL SI a quota 1.50 sia su Sisal che su Unibet

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2