Il Milan si gioca la sua campagna europea nel nord est inglese. Ai rossoneri serve la vittoria mercoled’ sera, per sperare di rimanere in Europa, che sia Champions League o Europa League, dipende dal risultato dell’altra sfida nel girone. Pronostico Newcastle-Milan: statistiche, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

E’ una sfida dove vale la proverbiale frase “Se Sparta piange, Atene non ride”. La squadra di Eddie Howe sembra la lontana parente della versione della passata stagione.

Le ultime due partite in Premier League sono state due sconfitte pesanti contro Everton e Tottenham, dove i bianconeri hanno subito 7 gol e segnato solo uno. La vittoria contro i rossoneri e l’eventuale non vittoria del PSG in Germania, porterebbe alla qualificazione agli ottavi.

Il Milan viene dalla pesante sconfitta di Bergamo per 3-2. Pesante per diversi motivi: per come è arrivata nei minuti di recupero, per la prestazione una delle peggiori di questa stagione e per lo scoramento generale che sembra attraversare la squadra.

Il ritorno ufficiale di Zlatan Ibrahimovic nel ruolo di Senior Advisor proprio prima di questa partita, può essere un monito della proprietà a cambiare quanto meno l’umore degli ultimi periodi.

Il Milan deve vincere in questa sfida e sperare che il Dortmund faccia altrettanto, solo così i rossoneri saranno nella prossima urna di Champions League. Qualche combinazione in più per l’Europa League, con la base che rimane la vittoria.

Le probabili formazioni di Newcastle-Milan

Newcastle (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

Stefano Pioli recupera Rafa Leao, con il portoghese che probabilmente partirà da titolare. E’ a disposizione anche Noah Okafor, primo cambio in attacco. In difesa continua l’emergenza con Theo Hernandez centrale ed Alessandro Florenzi a sinistra.

Dove vederla in TV

Newcastle-Milan, sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime, mercoledì 13 dicembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Newcastle-Milan

I bookmakers vedono favorito il Newcastle a 1.89 Marathonbet e 1.88 AdmiralBet. Il pareggio è offerto a 3.85 Unibet e 3.75 AdmiralBet. La vittoria del Milan a 4.00 Sisal e Unibet.

Pronostico per questa partita di Champions League

Il pareggio non serve a nessuno e spesso accade che poi alla fine una partita vada a finire così. Detto questo, ci aspettiamo una sfida completamente diversa dalla gara di andata finita 0-0 a settembre.

Pronostico: Goal SI a quota 1.72 Unibet, e a quota 1.67 Marathonbet

Pronostico special per Newcastle-Milan

Come detto, proviamo il risultato che non serve a nessuno. X+Goal a 4.80 Sisal e 4.35 AdmiralBet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-2 / 2-1