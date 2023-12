Scontro qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, quello in programma mercoledì 13 dicembre 2023, alle ore 21 in Portogallo, tra Porto e Shakhtar, valevole per il gruppo H. Pronostico Porto-Shakhtar, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Porto, hanno due risultati utili sui tre per centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Infatti in classifica le due squadre sono appaiate a 9 punti, ma i portoghesi hanno vinto la gara di andata in trasferta per 3 a 1 e in caso di parità sarà il Porto a passare il turno.

La squadra ospite dello Shakhtar, ha giocato tutte le gare sul campo neutro, visto il conflitto militare in atto tra Ucraina e Russia e una qualificazione agli ottavi sarebbe una vera e propria impresa sportiva. Di sicuro gli ucraini, in caso di mancata qualificazione, avranno accesso all’Europa League.

Le probabili formazioni di Porto-Shakhtar

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Cardoso, Sanusi; Pepê, Varela, Eustaquio, Galeno; Taremi, Evanilson. All. Conceiçao

SHAKHTAR DONETKS (4-2-3-1): Riznyk; Gocholeishvili, Bondar, Matvienko, Azarovi; Stepanenko, Bondarenko; Zubkov, Sudakov, Newerton; Sikan. All. Pusic

Dove vederla in TV

Porto-Shakhtar sarà trasmessa in diretta su Skysport, mercoledì 13 dicembre dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per questa partita

Per i bookmaker è la squadra di casa del Porto, nettamente favorita per la vittoria di questo match di Champions League contro lo Shakhtar.

Segno 1 offerto vincente a quota 1.43 su MarathonBet e a quota 1.44 su Sisal, il pareggio bancato a quota 4.70, la vittoria esterna della formazione ucraina giocata a quota 6.50.

Pronostico Porto-Shakhtar

Il pronostico è sicuramente a favore del Porto, che può contare su due risultati utili su tre per passare il turno, ma attenzione che lo Shakhtar non ha nulla da perdere e cercherà di sovvertire il pronostico.

Pronostico GOL SI, offerto a quota 1.65 su AdmiralBet e a quota 1.66 su Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-2 / 1-2 / 2-2