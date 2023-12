Sono stati soreteggiati gli ottavi di finale di Champions League. Le tre squadre italiane impegnate, Inter, Napoli e Lazio hanno pescato nell’urna rispettivamente Atletico Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. Quote Champions League, Inter favorita contro l’Atletico, Napoli in equilibrio, Lazio sfavorita.

I sorteggi di Champions League

Non è stato sicuramente un sorteggio fortunato per le tre squadre italiane impegnate in Champions League. La finalista della scorsa edizione, l’Inter, ha pescato la formazione spagnola dell’Atletico Madrid, del tecnico Diego Simeone,

Il Napoli campione in carica del campionato di Serie A, ha trovato come avversaria, un’altra squadra spagnola, il Barcellona, mentre alla Lazio è toccata la corazzata Bayern Monaco.

Le quote dei bookmaker per le squadre italiane

L’Inter parte con i favore dei pronostici nel match casalingo contro l’Atletico Madrid. Segno 1 bancato a quota 2.05 sia su Unibet che su AdmiralBet, il pareggio offerto a quota 3.50, la vittoria esterna offerta a 3.60.

Estremo equilibrio nelle quote offerte per il match tra Napoli e Barcellona. Vittoria interna pagata a quota 2.50 su Unibet e a quota 2.52 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.60, la vittoria esterna dei catalani bancata a quota 2.60.

La Lazio parte nettamente favorita nella partita casalinga contro il Bayern Monaco. Vittoria esterna pagata a quota 1.65, il pareggio offerto a quota 3.80, mentre il successo interno dei biancocelesti pagato 5 volte la posta giocata.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione