La Champions League 2023-2024 riprenderà il 13 febbraio 2024, con le prime due partite di andata degli ottavi di finale. Ma quale squadra è la grande favorita per la conquista della Coppa dalla grandi orecchie secondo le quote offerte dai principali bookmaker? Chi vincerà la Champions League 2023-2024? Manchester City squadra favorita per il bis.

Le quote premiamo la vittoria del Manchester City

Il Manchester City, campione in carica, allenato dal tecnico Pep Guardiola, è la squadra favorita per il “Bis”, in Champions League, dopo la vittoria ottenuta nella passata stagione, in finale per 1 a 0 contro l’Inter.

La vittoria del Manchester City, è inserita in lavagna quote a 2.85 su Admiralbet e a quota 2.90 su Sisal. A contendere il successo alla squadra inglese, troviamo in seconda posizione il Bayern Monaco, pagato vincente 5 volte la posta giocata e in terza la coppia formata da Arsenal e Real Madrid, entrambe bancate a quota 6.50.

Più staccate a quota 13, si paga la vittoria dei campioni di Francia in carica del PSG, mentre a quota 17, quella dei campioni in carica di Spagna del Barcellona.

Le Italiane in Champions League

Sono ancora tre le squadre italiane in corsa per vincere la Champions League, dopo che il Milan è stato retrocesso in Europa League, durante i gironi preliminari.

Il successo dei neroazzurri dell’Inter, è pagato a quota 19, il trionfo del Napoli, offerto a quota 51, mentre la vittoria finale della Lazio, paga 151 volte la posta giocata.

