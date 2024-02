Aprono le danze degli ottavi di Champions League i campioni in carica del Manchester City, martedì 13 febbario 2024, impegnati nella trasferta danese contro il Copenaghen. Pronostico Copenaghen-Manchester City, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Per il Copenhagen sarà la prima partita importante del 2024, visto che è impegnato nell’Atlantic Cup un torneo “invernale” per le squadre scandinave con i campionati nazionali fermi. I danesi sono riusciti a qualificarsi, mettendosi alle spalle squadre come il Galatasaray ed il Manchester United.

I citizens hanno ritrovato Erling Haaland, autore di una doppietta nell’ultima di campionato contro l’Everton. La squadra di Pep Guardiola è potenzialmente la prima in Premier League, nel caso dovesse vincere la partita da recuperare. Hanno ritrovato pure Kevin De Bruyne e si apprestano ad affrontare questa seconda parte di stagione da protagonisti.

Le probabili formazioni di Copenhagen-Manchester City

Copenhagen (4-3-3): Grabara; Ankersen, Vavro, Diks, Jelert; Lerager, Falk, Diogo Gonçalves; Elyounoussi, Claessen, Achouri.

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Alvarez, Foden; Haaland.

Dove vederla in TV

Copenhagen-Manchester City sarà trasmessa, in diretta su SKY, martedì 13 febbraio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Copenhagen-Manchester City

Nettamente favorito il Manchester City offerto vincente a 1.25 Betway ed AdmiralBet. La vittoria del Copenhagen è offerta a quota 13.00 su Sisal e a quota 12.00 su Snai. Il pareggio è giocato a quota 6.20.

Pronostico per questa partita di Champions League

Nonostante la squadra danese, soprattutto in casa, può essere insidiosa il divario tecnico è importante ed il fatto che manca il ritmo partita da gare ufficiali da molto tempo non è un punto a loro favore.

Pronostico: Multigol trasferta 2-4 offerto a quota 1.52 su Sisal, e a quota 1.49 su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-2 / 0-3 / 1-3