La squadra prima nell’albo d’oro, il Real Madrid, affronta martedì 13 febbraio 2024, il primo turno ad eliminazione diretta in Germania contro la squadra della Red Bull. Pronostico Lipsia-Real Madrid di Champions League del 13/02/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Lipsia è quinto in Bundesliga, forse un po’ sotto le aspettative di inizio stagione. Hanno raddrizzato l’anno solare 2024, iniziato con 3 sconfitte in campionato, con una vittoria ed un pareggio ad Augsburg nell’ultima.

Il Real Madrid ha ridimensionato il Girona nella sfida al vertice di sabato scorso con un perentorio 4-0, che poteva essere “manita” se Joselu non avesse tirato sul palo un calcio di rigore al 90′.

I blancos sono una delle squadre più in forma la momento in Europa, sulla qualità della rosa di Carlo Ancelotti non ci sono mai stati particolari dubbi.

Le probabili formazioni di Lipsia-Real Madrid

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Henrichs, Klosterman, Orba, Raum; Olmo, Kampl, Schlager, Simons; Openda, Seiko. All. Rose.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Carvajal, Tchouameni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Brahim; Vinicius, Rodrygo.

Dove vederla in TV

Lipsia-Real Madrid sarà trasmessa, in diretta su Canale 5 e SKY, martedì 13 febbraio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Lipsia-Real Madrid

Il Lipsia è offerto vincente a quota 3.11 Betway e 3.10 AdmiralBet, il pareggio è dato a 3.70 Snai e 3.66 Betway. La vittoria del Real Madrid è inserita in lavagna a quota 2.20.

Pronostico per questa partita di Champions League

Nelle doppie sfide ad eliminazione, solitamente, il Real Madrid soffre un po’ in trasferta per diventare imbattibile al Santiago Bernabeu. Non ci sembra il caso di questa sfida, dove vediamo favorita la squadra di Carlo Ancelotti.

Pronostico: Vittoria Real Madrid a quota 2.25 Sisal e 2.20 Betway

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 2-3 / 1-3