All’Olimpico di Roma arrivano mercoledì 14 febbraio 2024, i campioni di Germania del Bayern Monaco, per un nobile ottavo di finale per la Lazio di Maurizio Sarri. Pronostico Lazio-Bayern Monaco di Champions League, scopri le quote offerte dai bookmaker e il probabile risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I biancocelesti arrivano a questa sfida di Champions League dopo la vittoria convincente di sabato a Cagliari. La squadra ed il mister hanno trovato una unità di intenti, prima della sfida in territorio sardo, ed il capitano Ciro Immobile ha ritrovato il gol su azione che gli mancava da mesi in campionato.

Il Bayern Monaco viene dalla pesante sconfitta nello scontro diretto in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen. La squadra di Thomas Tuchel non è riuscita, di fatto, a giocarsi alla pari la sfida scudetto ed i tifosi sono infuriati contro di lui.

Anche lo sfogo di un senatore dello spogliatoio, come Thomas Müller, subito dopo la partita lascia intravedere che all’interno della squadra qualcosa non va.

Le probabili formazioni di Lazio-Bayern Monaco

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Bayern Monaco (3-4-2-1): Neuer; Upamecano, Dier, Kim; Mazraoui, Pavlovic, Goretzka, Guerreiro; Sané, Musiala; Kane.

Dove vederla in TV

Lazio-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video, mercoledì 14 febbraio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Lazio-Bayern Monaco

I tedeschi sono favoriti per la vittoria, offerta a quota 1.67 Sisal e 1.65 AdmiralBet. Il pareggio è quotato 4.01 Betway e 4.00 AdmiralBet. La vittora della Lazio a quota 5.00 su Sisal e Snai.

Pronostico per questa partita di Champions League

Nonostante i problemi, i bavaresi sono nettamente favoriti per il passaggio del turno. Può rischiare in questa trasferta? Probabilmente sì rispetto al ritorno, per questo puntiamo su un altro tipo di giocata.

Pronostico: Goal SI a quota 1.72 su AdmiralBet e a quota 1.65 Snai.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 1-1 / 2-2