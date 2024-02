Al Parco dei Principi di Parigi, arrivano mercoledì 14 febbraio 2024, i baschi del Real Sociedad per l’andata degli ottavi di finale. Probabilmente è l’ultima campagna europea con la maglia dei parigini per Kylian Mbappè. PSG-Real Sociedad, pronostico, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il PSG di Luis Enrique ha cominciato in modo convincente il 2024, con 7 vittorie ed un solo pareggio nelle gare ufficiali disputate. Risultati che hanno portato i parigini ad essere in vetta alla classifica della Ligue 1 con 11 punti di vantaggio sulla seconda.

Il Real Sociedad non attraversa un grande periodo di forma, nelle ultime 4 gare non è riuscito a segnare ottenendo tre pareggi per 0-0 prima della sconfitta nell’ultima giornata di campionato in casa contro l’Osasuna per 1-0. In classifica ne LaLiga sono al settimo posto, distanti dalle posizioni Champions League.

Le probabili formazioni di PSG-Real Sociedad

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pereira, L. Hernandez; Ruiz, Ugarte, Zaire-Emery; Dembelè, Muani, Mbappè.

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Traore, Zubeldia, Pacheco, Galàn; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Silva, Zakharyan.

Dove vederla in TV

PSG-Real Sociedad sarà trasmessa, in diretta su SKY, mercoledì 14 febbraio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per PSG-Real Sociedad

Favoriti i parigini, offerti vincenti a quota 1.67 su Sisal e AdmiralBet. Il pareggio è quotato a 3.80 Betway e 3.75 AdmiralBet. La vittoria del Real Sociedad a quota 5.50 Snai e 5.25 Sisal.

Pronostico per questa partita di Champions League

Il Real Sociedad in questo periodo sembra il lontano parente dello scorso anno e la squadra che è riuscita a mettere in difficoltà l’Inter nel girone. La fase difensiva rimane sempre buona, basti vedere le quote sull’Under 2.5, ma crediamo che il PSG possa farla sua questa gara, anche perchè Luis Enrique conosce bene quanto sia difficile poi andare a giocarsi la qualificazione all’Anoeta.

Pronostico: PSG a quota 1.67 Sisal e AdmiralBet.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-0 / 2-1