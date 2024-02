E’ il turno dei nerazzurri in Champions League, che affronteranno martedì 20 febbraio 2024, i colchoneros di Diego Simeone, vecchia conoscenza ed idolo del popolo interista. Pronostico Inter-Atletico Madrid, guida alle scommesse, stato di forma e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Inter arriva a questo appuntamento con un curriculum di tutto rispetto, con 8 vittorie in 8 incontri disputati nel 2024 ed un trofeo in bacheca in più (Supercoppa italiana).

Il sorteggio in Champions League è stato clemente, visto il secondo posto nel girone, che ha permesso di evitare le favorite per la competizione.

L’Atletico Madrid è tutt’altro che un avversario comodo. La squadra allenata, oramai da più di una decade, da Diego Simeone per osmosi è diventata simile al suo allenatore.

La versione di questa stagione non è tra le più forti, ma nemmeno tra le peggiori. In campionato di La Liga, quasi consolidato un posto nella prossima Champions League, proveranno sicuramente ad essere gli outsider in questa edizione.

Le probabili formazioni di Inter-Atletico Madrid

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Hermoso, Witsel, Savic; Llorente, Barrios, Koke, De Paul, Riquelme; Griezmann, Depay.

Simone Inzaghi varà la formazione titolare con l’unica eccezione per Francesco Acerbi infortunato, al suo posto Stefan de Vrij.

Per Diego Simeone situazione simile, con l’assenza pesante di Alvaro Morata in attacco che sarà sostituito da Memphis Depay.

Dove vederla in TV

Inter-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e SKY, martedì 20 febbraio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Inter-Atletico Madrid

Favorita l’Inter per la vittoria in questo incontro a quota 1.82 Betway e 1.77 AdmiralBet. Il pareggio è quotato 3.60 Snai e 3.55 AdmiralBet, la vittoria dell’Atletico Madrid a 5.00 Sisal e 4.75 Snai.

Pronostico per questa partita di Champions League

L’Inter non può assolutamente permettersi di sbagliare questa gara. Serve la vittoria e magari non risicata, visto che il ritorno a Madrid sarà complesso e la squadra di Simone Inzaghi nel girone ha dimostrato di soffrire particolarmente le trasferte.

Pronostico: Vittoria Inter a quota 1.82 Betway e 1.77 AdmiralBet.

Pronostico Special per Inter-Atletico Madrid

Lautaro Martinez è atteso a dare la scossa alla propria squadra. La sua quota di marcatore a 2.50 Sisal e Snai può valere il tentativo.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 3-1

