Ottavo di finale di Champions League, tra la capolista del campionato olandese, il PSV Eindhoven ed il Borussia Dortmund, vincitore del girone di ferro che comprendeva il Milan in programma martedì 20 febbraio 2024. Pronostico PSV-Borussia Dortmund, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il PSV Eindhoven sta dominando la Eredivisie. Dieci punti di vantaggio sul Feyenoord, imbattuto dopo 22 giornate con 70 gol fatti e 10 subiti e la striscia di vittorie consecutive iniziata dalla prima giornata interrotta a 15.

In Champions League secondo posto dietro all’Arsenal, che è stata l’unica squadra a riuscire a battere la squadra di Peter Bosz in ambito europeo, in Olanda solo il Feyenoord in Coppa.

Il Borussia Dortmund sta vivendo una stagione altalenante. Se in campionato la sorpresa Bayer Leverkusen è distante oramai 18 punti, lotterà per un posto in Champions League con Stoccarda e Lipsia probabilmente fino alla fine, in questa edizione della massima competizione europea è riuscito ad arrivare primo nel girone più diffile mettendo dietro PSG, Milan e Newcastle.

Le probabili formazioni di PSV Eindhoven-Borussia Dortmund

PSV Eindhoven (4-3-3): Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Veerman, Schouten, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Reyerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Reus; Fullkrug.

Dove vederla in TV

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta su SKY, martedì 20 febbraio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per PSV Eindhoven-Borussia Dortmund

Leggermente favoriti gli olandesi per la vittoria, offerta a 2.20 AdmiralBet e Snai. Il pareggio è quotato a 3.65 AdmiralBet e Snai, la vittoria del Borussia Dortmund a 3.10 Sisal e 3.07 Betway.

Pronostico per questa partita di Champions League

Vediamo leggermente favoriti gli olandesi per questa gara di andata. Allo stesso tempo il Borussia Dortmund in trasferta può sfruttare la capacità di trasformare le ripartenze in occasioni pericolose dei suoi interpreti.

Pronostico: Goal SI a quota 1.53 su Betway e su AdmiralBet.

Pronostico Special per PSV Eindhoven-Borussia Dortmund

Proviamo una giocata in favore degli olandesi, puntando sul pronostico principale ad alta quota. 1+Goal a 3.80 Sisal e 3.75 Betway.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-1 / 2-2