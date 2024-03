Arriva il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League per la Lazio a Monaco di Baviera martedì 5 marzo 2024. Due squadre che non attraversano un grande periodo, per motivazioni diverse. Pronostico Bayern Monaco-Lazio, quote scommesse e risultato esatto per questa partita di calcio europeo.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

In casa del Bayern Monaco sono cominciate, con largo anticipo, le pulizie di primavera. Con l’arrivo del nuovo direttore sportivo è stato dato il benservito a Thomas Tuchel per la prossima stagione ed è stata dichiarata una mezza rivoluzione estiva.

Però ce da affrontare il presente e per i bavaresi si tratta della Champions League, visto che il campionato oramai sembra essere definitivamente andato dopo l’ultima giornata che ha portato il Bayern Monaco a 10 punti dal Bayer Levekusen.

L’allenatore bavarese, tra l’altro, è riuscito a vincere una Champions League con il Chelsea in una situazione simile.

La Lazio arriva dalla bufera della partita con il Milan, con l’arbitraggio messo sotto accusa da tutti a cominciare dal presidente Claudio Lotito.

Per Maurizio Sarri l’obiettivo, non semplice, di far dimenticare tutto e pensare a questa partita che diventa un vero e proprio crocevia della stagione.

Il passaggio del turno porterebbe la Lazio tra le Top 8 della massima competizione europea e darebbe lustro ad una stagione, obiettivamente, sottotono.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Lazio

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, de Ligt, Kim, Guerreiro; Dier, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. All.: Tuchel.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Thomas Tuchel dovrebbe affidarsi a Joshua Kimmich in difesa, giocatore con il quale il rapporto non è proprio idilliaco. In attacco ci si aspetta la serata “da Champions” di Harry Kane.

Pochi dubbi di formazione in casa biancoceleste per questa sfida. Terzini bloccati per contenere i bavaresi, quindi dal primo minuto l’albanese Elseid Hysaj. A centrocampo leggermente favorito Danilo Cataldi a partire dall’inizio, con Matias Vecino pronto ad essere usato come carta da giocare in corso. Ruolo che occuperà Gustav Isaksen in attacco.

Dove vederla in TV

Bayern Monaco-Lazio sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e SKY, martedì 5 marzo dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per questa partita

Nettamente favorito il Bayern Monaco per la vittoria, giocata a quota 1.28 AdmiralBet e a quota 1.27 Betway, il pareggio è offerto a quota 6.25 Snai e 6.00 Sisal, la vittoria della Lazio a 11 Snai e 10.00 Sisal

Pronostico Bayern Monaco-Lazio

Probabilmente l’approccio laziale sarà difensivo, provando ad emulare la gara di andata. Ma ci sono molte caratteristiche diverse rispetto a 15 giorni fa, con il Bayern Monaco comunque tornato a regime in fase offensiva e con la Lazio che è lontana parente della squadra rocciosa della passata stagione.

Pronostico: Over 2.5 a quota 1.57 su Sisal e a quota 1.53 su Snai

Pronostico Special su Bayern Monaco-Lazio

Ci aspettiamo un gol da parte della Lazio. Il cuore della squadra è sicuramente lo spagnolo Luis Alberto, che potrebbe dare il passaggio giusto ad uno del tridente. Un suo assist a quota 5 merita il chippino per l’occasione.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 2-1 / 2-2