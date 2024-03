Arriva il ritorno dell’ottavo di finale, martedì 5 marzo 2024, alle ore 21, tra i baschi della Real Sociedad ed i parigini del PSG. All’andata 2-0 per i francesi che non fa stare comunque tranquillo Luis Enrique che conosce le difficoltà di andare a giocare all’Anoeta. Pronostico Real Sociedad-PSG di Champions League del 05/03/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Real Sociedad è in difficoltà. Dopo un ottimo gennaio, da febbraio solo 1 vittoria in 8 partite e soli 3 pareggi di cui due in Coppa del Re, che hanno sancito lo stesso l’eliminazione.

Praticamente impossibile il bis in Champions League tramite LaLiga, visto i 15 punti di distacco dal quarto posto, si potrebbe dire che questa è la partita decisiva della stagione dei baschi.

Si punterà tutto sul fattore casalingo, come dimostrato anche nel girone dove l’imbattibile Inter ha forse avuto la partita più sofferta giocata in stagione.

In casa parigina, quasi archiviato il campionato con il Brest a 9 punti che preoccupa relativamente, tiene banco la gestione di Kylian Mbappé.

Da quando il fenomeno francese ha dichiarato che lascerà a fine stagione la capitale, per andare al Real Madrid a paramentro zero, Luis Enrique ha iniziato a sostituirlo, non convocarlo con la motivazione che dovranno abituarsi a fare a meno di lui. Detto ciò, praticamente impossibile che non sia dal 1′ minuto in questa delicata sfida.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-PSG

Real Sociedad (4-3-1-2): Remiro; Aramburu, Zubelda, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimendi, Olasagasti; Mendez; Sadiq, Silva.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Beraldo, Hernandez; Soler, Ugarte, Vitinha; Asensio, Ramos, Mbappé.

Dove vederla in TV

Real Sociedad-PSG, sarà trasmessa in diretta su SKY, martedì 5 marzo dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Real Sociedad-PSG

Partita in sostanziale equilibrio per le quote offerte dai principali bookmaker: Vittoria della Real Sociedad offerta a quota 2.60 su AdmiralBet e a quota 2.55 su Snai, pareggio offerto a quota 3.45 su Snai e a quota 3.40 su Sisal, la vittoria del PSG bancata a quota 2.75 su Sisal e a quota 2.70 su Snai

Pronostico Real Sociedad-PSG di Champions League del 05/03/2024

Il Real Sociedad dovrà per forza provare a fare la partita, il PSG ha giocatori adatti a giocare le ripartenze. Ci sembra una partita dove entrambe le squadre possano andare a segno.

Pronostico: Goal SI a quota 1.73 su AdmiralBet e su Betway.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-2 / 1-1

