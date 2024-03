I campioni in carica del Manchester City, ospitano mercoledì 6 marzo 2024, i danesi abbastanza tranquilli, visto il 3-1 all’andata in loro favore. Pep Guardiola farà turnover in vista nel big match di domenica in Premier League contro il Liverpool? Pronostico Manchester City-Copenaghen, scommesse, formazioni e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I Citizens attraversano un ottimo periodo di forma. L’ultima sconfitta risale ad inizio dicembre in casa dell’Aston Villa, da quel momento in 19 incontri ufficiali 17 vittorie e 2 pareggi.

L’ultima è stata importante perchè sono arrivati gli ennesimi tre punti nel derby contro il Manchester United, recuperando dallo 0-1 per i Red Devils.

Il Copenhagen all’andata degli ottavi di finale di Champions League non ha demeritato. Nel campionato danese è terzo, dopo aver perso lo scontro diretto contro il Midtjylland nell’ultima giornata. Sembrerebbe, in questa sfida, la classica vittima sacrificale di turno.

Le probabili formazioni di Manchester City-Copenhagen

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Aké; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Foden, Haaland, Doku.

Copenhagen (4-3-3): Grabara; Jelert, Vavro, McKenna, Diks; Mattsson, Falk, Gonçalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri.

Dove vederla in TV

Manchester City-Copenhagen, sarà trasmessa in diretta su SKY, mercoledì 6 marzo dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Manchester City-Copenhagen

Strafavorito il Manchester City per la vittoria, offerta alla quota simbolica di 1.14 AdmiralBet e 1.13 Betway. Il pareggio è offerto a 9.25 Snai e 9.00 Sisal, la vittoria del Copenhagen a 18.00 Sisal e Snai.

Pronostico Manchester City-Copenaghen

Proviamo la quota più difficile riguardo i goal. Il Manchester City quest’anno sta subendo più reti rispetto alla scorsa stagione e nella gara di andata i danesi in un paio di occasioni si sono dimostrati pericolosi.

Pronostico: Goal SI a quota 2.25 Snai e a quota 2.15 Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 4-1 / 4-2