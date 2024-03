Al Santiago Bernabeu il Real Madrid di Carlo Ancelotti cerca il pass per i quarti di finale contro il Lipsia, dopo che in Germania le merengues hanno avuto la meglio grazie ad un eurogol di Brahim Diaz. Pronostico Real Madrid-Lipsia di Champions League del 06/03/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Real Madrid arriva dalla sfida di Valencia piena di polemiche. Infatti, l’arbitro ha fischiato la fine dell’incontro un paio di secondi prima che Jude Bellingham impatti perfettamente con un colpo di testa per il 3-2 dei blancos, in piena rimonta da 2-0 per i catalani.

Finale concitato, con espulsione proprio dell’autore del gol “fantasma”, quindi l’inglese sarà sicuramente dell’incontro in Champions League.

Il Lipsia arriva dalla netta vittoria di Bochum. La squadra della Red Bull non sta attraversando la sua migliore stagione, ma rimane ad un punto dal quarto posto in classifica in Bundesliga ed in Champions League arriva a questa sfida di Madrid con un solo gol di scarto da recuperare.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Lipsia

Real Madrid (4-3-1-2): Lupin; Carvajal, Rudiger, Tchouameni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Simakan, Klostermann, Orban, Raum; Olmo, Henrichs, Schlager, Simons; Openda, Seiko. All. Rose.

Dove vederla in TV

Real Madrid-Lipsia, sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video, mercoledì 6 marzo dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Real Madrid-Lipsia

Favoriti per la vittoria i blancos, offerti a quota a 1.57 AdmiralBet e Sisal, il pareggio giocato a 4.50 Snai e 4.45 AdmiralBet. La vittoria del Lipsia è quotata 5.25 Snai e Sisal.

Pronostico per questa partita di Champions League

Premesso che il Real Madrid deve rispettare il Lipsia, la quota della vittoria dei blancos ci sembra buona. E’ vero che la squadra di Carlo Ancelotti passerebbe lo stesso con un pareggio, ma al Santiago Bernabeu, dopo tutto quello accaduto in campionato, ci aspettiamo una vittoria convincente della squadra più titolata della competizione.

Pronostico: Vittoria Real Madrid a quota 1.57 AdmiralBet e Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 3-1